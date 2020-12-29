你的愛情，需要一點小心機：讓他更愛你的三個小技巧

▲聰明的人，喜歡猜心；雖然每次都猜對了，卻失去了自己的心。傻氣的人，喜歡給心；雖然每次都被笑了，卻得到了別人的心。（圖／海苔熊提供）

二、利用食物增加好感

俗話說民以食為天，雖然不用研究你也知道，與人一起去吃喜歡的東西，會增加對彼此的好感，因為我們會把對食物的好感擴散到你眼前的這個人身上。不過這個研究更有趣，研究人員邀請來參加的受試者吃糖果餅乾，他們被分配到吃軟糖、巧克力餅乾、奶油餅乾、水果糖等等，並且請他們回答：

•你覺得自己與和你一起合作的夥伴有多親近？

•你覺得跟他之間有多少好感？

•你覺得你跟他之間有多靠近親密？

結果發現如果兩個人吃的是同樣的餅乾或糖果，那麼他們就更願意把錢交給夥伴進行投資，也會覺得彼此親近、信任彼此。其他的研究也發現，做出跟對方一樣的動作、或者是經常出現在對方面前（重複曝光效應），也有類似的效果。

應用：下次跟他出去吃飯的時候，你們可以點同樣一種東西，可是他說好吃的東西你也說好吃，因為當我們吃一個東西或是喜歡一個物品的時候，發現有人「跟我一樣」，通常會有被認同的感覺，這個認同也增加了好感。另外，心理微模仿(psychological mimicry）的研究則是發現在對方不知情的情況下，和對方做出同樣的動作也會增加對方的好感，尤其是在獨特的一對一關係當中。

誤用：但不論你採用的是重複曝光或者是心裡微模仿，你給別人的第一印象不可以太差，否則他會不斷地加深那個「不好的印象」，而且，也不能夠讓對方知道你的意圖（越自然越好），否則對方會有一種「被操弄的感覺」。

所以，最簡單的方式就是真誠的表達你喜歡或者是不喜歡某樣東西，甚至在約會的時候，有些時候跟對方抱持著一樣的看法，有些時候跟對方有不同的想法，這樣對方才不會覺得你「很假」。