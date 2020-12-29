▲聰明的人，喜歡猜心；雖然每次都猜對了，卻失去了自己的心。傻氣的人，喜歡給心；雖然每次都被笑了，卻得到了別人的心。（圖／海苔熊提供）

你的愛情，需要一點小心機：讓他更愛你的三個小技巧

三、共享經驗

這是一個非常經典的實驗，邀請參與實驗的人吃巧克力。他們有獨自吃巧克力跟一起吃巧克力的機會，並且評估吃完之後的滋味如何。第一次實驗是吃70%的巧克力，大部分人都會覺得好吃的那種；第二次是吃90%的巧克力，有點苦大部分都不會喜歡的那種。結果發現，受試者在有人一起吃巧克力的時候，更覺得70%的巧克力好吃、更覺得90%的巧克力不好吃（相對於自己一個人吃的時候）。簡單地說，一起吃東西會「放大」食物造成的感受。

應用：像是前一點講的，你可以一起去吃好吃的東西、或者是一起去讓彼此可以感覺到快樂的地方玩，當這個地方或者是這個食物有人可以一起陪伴，所造成的快樂就是加倍的。

誤用：當然， 90%巧克力告訴我們的啟示是，如果這個體驗是很糟糕的，那兩個人在一起會有更糟糕的感覺。所以在選擇餐廳的時候千萬不要只顧著選擇自己喜歡的，也要考慮到對方的喜好，或者是選擇兩個人都沒有太討厭的，這樣或許有機會可以發現新大陸（兩個人都沒有很喜歡吃這個食物、但是也不討厭，一起吃之後竟然發現沒有那麼難吃）。

以上三個心理學小技巧，說穿了就只有一個：跟他說你時間有限，過年前很忙，趕快找個時間一起去吃個飯，尤其是兩個人都喜歡吃的那種，然後盡量打開感官去享受你們所一起經歷的種種。

怎麼樣，有沒有跟你想像當中那個操弄不太一樣？心理學家的操弄其實是很「樸實無華」的，下次遇到心理系畢業的朋友不要再誤會他了，他說不定人很好，比你想像當中還要善良。

就像網路上面經常流傳的那句話：「聰明的人，喜歡猜心；雖然每次都猜對了，卻失去了自己的心。傻氣的人，喜歡給心；雖然每次都被笑了，卻得到了別人的心。」

你想要當聰明的人，還是當傻氣的人？

海苔熊