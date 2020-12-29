她挺著肚子，搬張長凳，一天又一天，坐在咖啡推車旁邊。一眼望去，僻靜的街道連個散步的人影都沒有。

「就算偶爾有人經過，也很少會停下來光顧。」往後的人生她不只一次自我解嘲：「我覺得自己像是一個外星人。」

那輛三輪推車很特別，輕簡雅緻，是她的藝術家先生精心設計打造的。車身的前胸後背，兩扇移動木門像是翅膀一樣向上張開，在晴空下形成兩方涼蔭，正好放上三張長椅。小小的吧檯裡，一台磨豆機，一把壺，幾盞杯，配上玻璃櫥裡的幾包咖啡，看起來有幾分扮家家酒的氣氛，可在咖啡師專注的沖泡動作裡，又自有著專業者的認真與慎重。

他們賣的咖啡也很特別，是整個島上獨一無二的手沖精品。可惜的是，特別，並非當地人喝咖啡的必要條件。島民習慣方便又廉價的三合一即溶咖啡，開水一泡，唏哩呼嚕暢快下肚。沒幾個人有耐心站在路邊，聽外星人詳細解說，然後磨豆成粉、沸騰注水、過濾沖滴，慢慢等出一杯美味香醇的好咖啡。

亂賣亂賣，推車推出去又推回來，一天頂多賣出幾杯咖啡，短短兩三個月，大肚婆和小推車連袂從街頭雙雙撤退，推車咖啡的實驗正式宣告失敗。然而這並沒有打消夫妻倆的念頭，他們相信，咖啡文化是一股擋不住的世界潮流，很快，就要席捲他們腳下的這片樂土。

那是美麗的峇里島。

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峇里島，烏布街頭，推車跟前，玩票性質地叫賣著咖啡。以前，她沒想過自己會有這樣的一天。

才沒多久之前，她還是朋友口中的台北東區一姐，合身套裝，精緻完妝，腳蹬三寸高跟鞋，叩叩叩，健步如飛，往來於文化基金會、藝術展場與開幕記者會之間。她一度以為她的人生就該是這樣了，以繁華的都會作為舞台，以藝術文化作為背景，不偏不倚，穩定地踩著時髦的台步。

二○○九年，在一次展覽中她認識了來自峇里島的澳洲藝術家，三個月的相處往來，兩個人漸漸滋生愛苗，直到藝術家離台返回峇里島，他們仍然不間斷地談著遠距離戀愛。這中間她幾次往來峇里島，反覆確認彼此的心意，一年多之後，二十六歲的她下定決心嫁給他，飄洋過海，移居峇里島。

一個大她十五歲的外國人，長年住在印尼，以藝術為業，離過婚，在澳洲還有一個小孩。「我爸是個傳統又保守的公務員，這些條件聽在他的耳裡，馬上打了好幾個叉叉，沒有一樣符合他的標準。」她笑著說：「但奇妙的是，他們倆見過面之後，老公務員的心就被幽默的藝術家給融化，莫名其妙地立刻喜歡上他。」

喜歡是一回事，女兒當真要遠嫁印尼，又是另外一回事。婚禮前幾天，爸媽第一次踏上峇里島，來到純樸的烏布鄉間，才發現這是完全不同於台北的另一個世界。她的都市人媽媽，頂著台北做來的頭髮，繞著稻田間的新房走前走後，兩手不斷驅趕著蚊蟲，口裡喃喃自語：「蚊子這麼多，房子還都沒有紗窗，是要怎麼住？」而愛女心切的爸爸，不敢來問她，只敢私下跟她的新娘祕書吐露心中萬千的疑惑：「我都不知道我女兒到底在想什麼？為什麼要搬到這裡來？」

「都到結婚當天了，他們還在問這樣的問題。」她莞爾，輕輕搖頭，說：「儘管有趣的婚禮讓他們大大開了眼界。」

結合了中式、西式以及峇里島式三種不同傳統，那是一場多元的混合式婚禮。