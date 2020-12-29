男人的正確使用方法：給出明確且他能做到的要求，好過跟他抱怨他做不到的事情

聖誕節前一天，我撿到一隻黑狗。

撿到的狗很黏我，但跟家裡的狗互看不順眼，陪了這隻那隻哭，陪了那隻這隻叫，雖然想著送養，但黑狗又是世界無敵難送的種類，忙了兩整天我都沒啥睡，終於我崩潰大哭了起來，跟我先生說：「安慰我！」

他倒是立刻丟下手遊跑過來抱住我，但是我都還來不及感動，就聽到他說：「不然來搞吧！暫時忘記煩惱，咧依勾～」

一秒氣到我眼淚都倒流了回去，覺得送養狗不如送養男人，來搞咧！搞哩企系拉！

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好像男人普遍都這麼白目。

我很多次聽女生抱怨過，當自己心情不好、甚至悲傷哭泣時，總會尋求男友的擁抱和安慰，男人無法好好說出安慰的言語、只會說一些莫名其妙的幹話也就罷了，更氣人的是抱著抱著總是開始上下其手，到底他們腦袋裡裝的是哪個牌子的水泥，才會覺得女人這種時刻有心情做愛？

可是啊，這就是男人與女人的差異。

女人解決情緒的辦法是傾聽與訴說，就像跟姊妹淘在一起時，鬼打牆的抱怨同一個問題，一個下午過去後，妳不見得想到了解決辦法，但是將無能為力的壓力宣洩掉後，又能重新獲得繼續努力的勇氣，而男人解決情緒的辦法則是轉移，要嘛打開電動殺他個一萬隻怪，要嘛就是做愛。

這種性別差異，其實無關對錯，卻常常造成情侶之間的爭執。