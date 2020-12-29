▲我很希望未來也會經歷懷孕和生產的「媽媽們」，能夠更主動且直率地面對這些「讓人不舒服的七嘴八舌」。（圖／Shutterstock）

懷孕的人是我耶，你們是在哈囉？

妳應該也很清楚，在驗孕棒上的兩條線乾掉之前，就會聽到來自四面八方各種給孕婦的建議，如連環爆炸般持續轟炸……

以生物學的角度來說，懷孕是一個生命誕生的神祕過程，但以社會學的角度來說，是一個讓別人可以正大光明七嘴八舌給你建議的契機。怎麼會這樣呢？因為他們很清楚孕婦為了孩子什麼都做得出來，而且他們會利用那種心理為所欲為。

「建議妳最好是自然產」

懷孕還不滿一個月的時候，我已經上了一堂「生產方式」的課程。講師是婦產科的門診醫生，他口沫橫飛地說：「我非常不建議剖腹產，最好是能夠自然產。媽媽用盡全力生產的過程，對孩子比較好。」聽完之後，我的心情變得很複雜。這句話的意思是「選擇剖腹產就表示產婦沒有用盡全力」嗎？

不過，我一點都不想自然產。我見識到我姐姐因為自然產，全身極度用力到眼球微血管破裂、簡直像血輪眼的樣子，我真的被嚇到了。我不想讓那種恐怖的痛苦變成我的義務。

但是先生和我爸媽都認為我這種態度是一大問題。先生還特地LINE給我一篇報導〈剖腹產產婦罹患乳癌的機率是自然產的2.8倍〉，再附上一長串的連結，爸媽則是拿出周邊朋友的統計數據證明有那∼麼多女性都是自然產。

最後，我決定跟即將步入禮堂的好友P訴苦，告訴她這些要求有多不合理，P聽完後並不是點頭附和我，而是用很做作的表情頂嘴說：「不然我之後如果懷孕就選水中分娩好了。」

「妳快要生了吧？真羨慕妳可以放假」

過了幾個月之後，周圍的建議如雪片般飛來。在我座位隔壁的男科長說：「妳五個月後就要生了吧？真羨慕妳可以放假。」

一開始我還懷疑是我聽錯，在他說的話迴盪在我腦中兩次之後，另一個人接著說：「對啊，真羨慕妳！我還是菜鳥的時候，要請產假還得看主管臉色。現在的產婦真是過得越來越好。（不好意思，您當時還不到我這個職位吧！連世宗大王都建議女生請產假，為什麼到了二十一世紀請產假還要看臉色？）」

於是，我為了證明「孕婦不會擺爛！」就更努力工作，沒想到變成了惡性循環。隨著我的肚子一天天隆起，身邊的人甚至會指責：「孕婦也穿得太好看了吧？」（拜託，孕婦穿著得體是有礙到你嗎？）我不想聽到別人講我「懷孕之後工作態度就變差」所以眼睛更燃起熊熊鬥志，努力工作。

就在我為了「證明」我的存在而努力工作的時候，卻反而被主管擺了一道。假裝好意關心我的企劃協理，表面上問：「營養夠不夠充足？最近黑眼圈好像變深了？」其實想要偷偷把自己沒做完的案子推給我。「這次的企劃就拜託妳了。聽說媽媽要常動腦，孩子才會聰明。妳也知道公司最近很強調工作效率吧？不能因為懷孕就偷懶喔！」我的老天鵝∼聽完只想一腳把那傢伙踹到天邊去（如果我還能踢得那麼高的話）。