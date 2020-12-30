平凡是每個人都會經歷的，不凡才是嚮往，換工作也只是剛好

一年換了三份工作，還不知道自己要什麼？這樣很廢嗎？！

你說，你是一位徬徨的人，之前一間公司待了四年，之後想說出去看看，所以換了工作，沒想到過了一年換了三個，卻還是不知道自己想做的是什麼。我想，你只是還沒找到自己真正想做的志業。

從小我一直很羨慕班上很聰明又立志做大事的人，因為我不是！所以特別羨慕，出了社會也很羨慕一直擁有夢想的人，他們確立自己的人生方向，相較起來我的確庸庸碌碌，每天都被鬧鐘叫醒，每天都拖著疲累下班，工作的內容都已經瞭若指掌，就是止不過倦怠，有時候心想「媽呀！這就是我的人生了嗎？」

平凡是每個人都會經歷的，不凡才是嚮往

當我活到三十歲，回過頭看過往的人生，實在也沒什麼精采可言，總不能把在線上遊戲打怪這種事情拿出來吹擂，頭前幾年換工作都是因為跟老闆吵架，不認同老闆的理念而負氣離去，有時候想想會不會自己就是傳說中的草莓族，第一份工作，失敗！第二份工作，以為很努力就會成功，但還是失敗！第三份工作，碰到一個很愛吹噓的老闆，失敗！第四份工作，我好怕又遇到不對的人。

在別人的眼裡一直換工作就是失敗，搞得我也覺認為自己很失敗，為了保住眼前的飯碗總是戰戰兢兢，但這份工作真的是我想要的嗎？喔！其實真的不是。大多時候我還是自己摸索，自己調適心情，自己追逐方向。所以最後選擇離職去旅行！因為我也不知道到底什麼工作適合我自己。

旅行回來並不會履歷加分，但會為你的人生加分

旅行回來後就可以找到自己喜歡的工作嗎？答案是NO！才發現身邊的人對「壯遊」的偏見比我想像還多。

「你應該是個很愛玩的人！」

「你出去玩樂這麼久的錢怎麼來的？」

「怎麼沒想待在國外呢？」

天阿！我只不過放了一年的大假，卻要承受這麼多異樣的眼光，但實際上回來後我會的東西也沒變，能做的東西也沒變，唯一有變的就是世界變大了，我帶著夢想的靈魂歸來，還有一點「我不想跟妳們一般見識！」