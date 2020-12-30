約會時請女生吃黑白切、玩手遊，錯了嗎？

最近看了一則新聞，一名單身男子陳述自己約了一個女生出去的經驗，據說女生精心打扮，他就帶對方去吃他平常愛吃的小吃攤黑白切，吃完後他問女生要不要去超商玩一下手遊，女生就說突然有事要先走而把男生丟下了。男生把這段經歷分享在網路上，詢問大家他到底做錯了什麼？

我發現很多單身男女說自己很努力都無法脫單，抱怨男人都愛白富美、女人都愛高富帥，把單身的問題歸因於別人不懂欣賞或本身客觀條件不足，卻從來沒真正檢討過自己在兩性相處時到底出了什麼問題。

如果你活在自己的偏見之下，遇到如同該案例單身男子的情況，也可能誤以為女生是不是覺得吃路邊攤太寒酸才找藉口先行離去。或者你總是憤世嫉俗，覺得交不到女友是因為學歷差、身高不夠、收入普通、顏值太差？但事實上造成約會破局的關鍵並不是黑白切，而是超商玩手遊啊！

好不容易安排個約會，如果兩人都是手遊愛好者，一起切磋遊戲攻略或許還說得過去。但如果只有其中一方玩手遊，另外一個人會有多尷尬，是要在旁邊看你表演？還是也乾脆沉默地滑手機呢？這是基本的尊重和禮貌，也難怪對方會失望地離開現場。

藉此案例提醒以下五個小秘訣，如何在約會的當下適切地使用手機並讓對方感覺被尊重？

1.專注於當下和對方的聆聽表達與互動，不要一直確認手機螢幕上的通知。有重要約會時，盡量關閉App的推播通知，你就不會頻頻去確認跳至螢幕上的訊息。

2.遊戲、影音、電子書等容易一打開就沉迷下去的程式和媒介，都避免在約會的時刻開啟使用。