他這麼溫柔，到底是紳士，還是中央空調？

親愛的欣西亞妳好：

妳曾經說過：「暖男的愛和溫暖必須專屬於妳，對別人的存在視而不見還冷若冰霜，否則每個妹他都迫不及待想暖心暖手暖身體，那…充其量也只不過是台中央空調而已。」但要如何分辨暖男對我情有獨鐘，對其他女人只是紳士風度，又或者他其實是中央空調？這真的好難分辨，究竟要怎麼拿捏分寸呢？

看到這則發問，我想應該很多女孩都有類似的疑惑。男人普遍被期許當個gentleman，所以有些男士對女生特別細心，天下雨了會立馬幫忙撐傘，看見人家拿重物會出手分擔，搶先一步開門、拉椅子是基本原則，我身旁還不乏總是幫異性主動付錢的朋友，問他們為何要這麼做？只是一副瀟灑地說：「我不習慣讓女生出錢」。

具有紳士風範的男人既溫柔又貼心，對某些女生來說簡直正中紅心，假使外貌又是自己的菜，那真會徹底撩進愛情裡。我大膽猜測苦主和「暖男」交往時，當初很可能也是被他噓寒問暖的舉動所打動，等發現自己傾心不已，才開始煩惱他的暖究竟專屬於我？還是讓大家雨露均沾？若他的「獨樂樂不如眾樂樂」僅只出於紳士精神，自個兒內心的不舒服又該怎麼辦？

所謂「沒有盲腸，就沒有盲腸炎」。跟一個容易對異性友好的紳士交往，得到的自然就是台中央空調。他不一定是有心，但就是習慣呵護異性，這也關心，那也照顧，人飢己飢人溺己溺，天生富有大愛，女友若有些吃味，他恐怕還認為是妳不夠同理心。