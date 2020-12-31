▲現在就是個禮物，你要什麼樣子的生活，它就會是什麼樣子。（圖／Shutterstock）

不要再說「我就爛」，給自己「還能變得更好」的正念吧

一次家庭聚會後，女兒跟我說：「我注意到一件事，就是大舅舅在講話的時候，妳都是聽著，很少說什麼，也不只有跟大舅舅講話的時候啦，好像大部分時候都是這樣。好比我睡覺前喜歡到妳床上滾滾，也都是我在講，妳在聽；有時在家裡讀書，聽到妳跟別人講話，也都是別人在講，妳在聽。每個人都有表達與被關注的需求，像是日本的安養院還有傾聽志工，不是照顧志工喔，是聽老人家說話的志工。我很好奇，如果妳都是在聽別人說話，妳自己表達與被關注的需求要如何滿足？」

好問題。我沉默思考著。沒一會兒，我和女兒同時大喊：「寫文章！」

是的，透過各式各樣的書寫，好比網路、論文、自由寫作，我已經充分滿足了表達的需求。但女兒似乎不滿意這個答案，她說：「如果書寫有用，那大家就用書寫來滿足表達需求就好了啊，但顯然這是不夠的，我們還是需要有個活生生的人來聽我們說話。」

我同意她的看法：「的確，人類除了表達需求外，還有被人接納、關注的需求。」

女兒繼續問：「那妳被關注的需求，是如何被滿足的呢？」

好問題。我把這個問題放在心裡想著。

當晚睡覺的時候，我照例做身體掃描。我一向都很喜歡自己的身體，也感謝身體支持著我在人世間走動、玩耍。因此在做身體掃描的時候，我總是抱持著欣賞與讚嘆的心情。就在細細觀察與感受身體後，我知道該如何回答女兒的問題了—答案就是身體掃描。

做了多年的身體掃描，我意識到身體有數不盡的細微之處，也常常還沒全身掃完就睡著了。後來，我改用親子關係課程中「與孩子單獨約會」的技巧，先大致全身掃描一遍，再以今天照顧好我的頭，明天照顧好我的胸腔，後天照顧好我的肚子……讓身體的每個部分都能好好地被關注到。

而我的心情，也常透過正念練習的陪伴被關注。