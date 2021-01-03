在離開時還想當好人的人，才是感情裡最壞的人

▲一個不願意讓妳幸福的人，又怎麼可能在最後給妳多真心的祝福？（圖／Shutterstock）

那是妳今生很難忘記的一刻，那是一個曾經跟妳走得很近的人，突然對妳提出「分手」。

「對不起！」當妳一聽到他這麼說的時候，眼淚就潰堤了。他終於懂了妳在這份感情裡的努力和辛苦，可是妳也只要他懂就可以了，妳沒有要他離開，你們還有很多的可能，可以一起努力。

「我知道妳很用心，也知道妳對感情的認真，是我不夠好。」他把自己貶得很低，那樣的姿態讓妳心疼。接下來妳必須很努力聽，才能真正懂得他想表達的意思。是的，他並沒有因為知道妳很好，就想要留下來；即便很好的妳，最後都已經哭著挽留他，他還是要離開。

妳不知道自己是怎麼熬過他走後的那幾個晚上的，那是妳生命裡的一段「永夜」。可是最後妳還是又抹乾眼淚了，那是妳的強韌和執著，那就是妳在那份感情裡一直持續在做的，妳總是可以在黑暗裡又看見光的方向。

因為他說「我們還是朋友」，他沒有把話說死，也許那也是他的捨不得；或許，他還跟妳許下了類似這樣的約定：「如果在半年內，我們各自都沒有找到更好的對象，也許就代表我們還是愛著彼此」，這樣的約定讓人心碎，可是妳最後還是在那些碎片裡，看見了「希望」的光芒。

妳鼓勵著自己，不是鼓勵自己從那場感情離開，而是告訴自己依然跟那份愛存在著聯繫。你們還是「朋友」，於是妳還是可以找他，你們依然跟旁人有著不一樣的感情。只是後來妳也漸漸明白了，他不會是妳的「朋友」！朋友最基本應該做到的「了解」和「陪伴」，他從前就做不到，怎麼可能在離開後還會做到；妳更不可能是他的「朋友」，妳在那些再也找不到他的時刻，在那些面對他後來冷酷的語氣時默默流下的眼淚，絕對不是「朋友」的，而是「情人」的眼淚。

妳一直還記得你們的約定，只是後來妳也在那場等待裡了解了，那場關於時間的約定，相約的其實是「開始」，而不是「結束」；是宣告自由的開始，而不是離散的結束。所以妳的倒數計時才會那麼辛苦，所以他的重新開始才會那麼容易──妳永遠不會等到那個約定實現的！因為一個捨不得離開妳的人，根本從一開始就不會離開。而一個在提出分手時跟妳說「再見」的人，經常心底真正想說的是「永不再見」。