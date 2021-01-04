做一名「怪物新人」的職場必修課／有些口頭禪一秒就能毀掉你的談話

▲語言表達也是形象管理的一部分，你有必要留心自己的說話習慣。（圖／Shutterstock）

溫曉磊是公司最年輕的發行員，也是位熱血青年，有時看到社會新聞，內心不滿時都會義憤填膺地評論幾句，而他有一句口頭禪「騙鬼啊」從來不變。

有一天，辦公室鴉雀無聲，他看著手機新聞，突然來了句「騙鬼啊！」「別騙了，我都被你騙得夠慘了，你看看這個月的銷量！」沒想到王總站在身後，正虎視眈眈。

有些語言有慣性，說多了就會不經大腦，自然從你嘴裡溜出來，這就是你的口頭禪。「嗯……那個……」「我的天……」「累死我了！」「超悶！」這些話，甚至還有些罵人的髒話能馬上毀掉一段談話。特別是當談話發生在上下級、甲方乙方之間時，它們都會給對方極不尊重、極不可靠的印象。

「我說髒話不是在罵誰，只是口頭禪而已，習慣了！」有時候，溫曉磊會為自己辯解，雖然他只是習慣而已，可身邊的人聽起來卻非常刺耳。

他平時說話前，總習慣跟人稱兄道弟，叫人「兄弟」，這個裝熟的稱呼有些江湖俠義之氣，可有一次在和客戶正式談事的時候，他連叫了人家三聲「兄弟」，對方跟他並沒那麼熟，重要的是客戶比他大十多歲。當時見對方臉色不對，他馬上改口，「趙哥，趙經理，您聽我說……」氣氛好像更尷尬了呢！

口頭禪與一個人的性格、生活態度有很大關係，有很強的心理暗示作用，當然會影響周圍人對這個人的感覺和評價。如果讓你收集你所聽到的口頭禪，十有八九都是消極的，比如，有些人好像從來沒有過順心如意的時候，老是把「鬱悶」掛在嘴邊，「今天悶死了！」「哎！超悶！」有些人對任何事情都毫不在意的樣子，動不動就說「差不多吧！」「隨便！」「你看著辦吧！」還有些人總愛說「無聊」「沒意思」「唉」，讓人覺得他很頹廢、很疲憊。