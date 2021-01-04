▲一一確認訊息，使你說出的每一句話更有說服力。（圖／Shutterstock）

不想再當句點王！增加彼此間的對話機率的加分技巧

在我經手過的「無法回絕」諮詢當中，不僅有苦於工作或戀愛關係的人，也有苦於家族關係的人。家人一輩子都會往來，有些家人之所以難搞，原因就在於關係太親近，其中來諮商特別多的便是婆媳問題。

下面想介紹一個媳婦如何婉拒婆婆贈禮的案例。

案例：拒絕婆婆贈禮

妳正因為婆婆從鄉下送來的食材過多而煩惱。雖然妳明白婆婆是一片好意，但每次送來的大量蔬菜水果，最後都因為吃不完而扔掉，這點令你厭煩透頂。再加上少有鄰居往來，沒人可送，每當要扔掉食物時都會覺得很不忍心。妳希望盡量在不傷害婆婆的情況下，回絕這份好意。

婆婆：「有收到蔬菜了嗎？」

妳：「收到了，一直很感謝您寄蔬菜過來，真的很開心。這些菜比這裡的好吃多了。」

婆婆：「沒錯吧！我們這裡的菜有點不一樣，電視臺也來採訪過呢。況且你們那邊蔬菜賣很貴吧？」

妳：「是啊，我們吃的很高興，謝謝。雖然很感謝媽媽的心意，卻有一個小小的困擾。」

婆婆：「咦？怎麼了？」

妳：「每次收到菜都很開心，不過有點吃不完。」

婆婆：「醃起來放就好啦，水果的話可以打成果汁啊。」

妳：「您說的是，不過因為我還要上班，並沒有多餘的時間。」

婆婆：「做醃菜又不難，花不了多少時間吧。」

如果是你，接下來會怎麼拒絕？

下面就介紹一個利用假設性提問回絕的例子。

妳：「媽，可以請您讓我說一下嗎？」

婆婆：「嗯？好喔，你要說什麼？」

妳：「媽媽現在和爸爸兩人一起生活對吧？」

婆婆：「對呀。」

妳：「我也想送娘家寄來的蘋果給您，可以嗎？」

婆婆：「唉呀，真的嗎！好開心！」

妳：「好，那我寄一箱給您喔。」

婆婆：「咦？我們吃不了那麼多啦！」

妳：「那吃不完的要怎麼辦？」

婆婆：「就看能送給誰吧。」

妳：「如果沒人可送的話？或對方討厭蘋果怎麼辦？」

婆婆：「……這就麻煩了呢。」

妳：「媽，我真心感謝媽媽的心意，所以完全不想糟蹋您特地送來的東西，您能諒解嗎？」

婆婆：「嗯，我知道了。」

妳：「如果媽媽下次還願意送給我們這些好吃的菜，若能在寄出前問一下需要多少量的話就太好了。我們會更感激的享用，您覺得這樣好嗎？」

像這樣利用假設提問，來讓對方想像你的處境，進而客觀的評量，就更容易接受你的回絕了。