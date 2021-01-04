自己的桃花自己找！心理學教你用五個步驟展開新戀情

前陣子知名YouTuber劉芒教大家「拜月老的方法」點閱破百萬，內容要大家清楚的把自己「想要的對象」鉅細靡遺地寫下來，並且列出10個條件，例如你不能寫「我的對象不可以是小氣鬼，要願意花錢在我身上」，而要寫「一年可以安排一到兩次出國，每一個星期可以負擔兩次到外面吃一頓$300以上的晚餐」，當你寫得越詳細，月老才會越清晰。

這種方式靠譜嗎？我不是民俗專家，但是從心理學的角度來看，當你把願望說得越清楚、計劃越明白，還真的有助於你完成這個計劃。

經典的大學生報告實驗

有當過大學生的都知道，期末報告就是一種「你從學期初就知道的，但是到學期末前兩個禮拜才會開始做的東西」，為了改善這個狀況，心理學家Peter M. Gollwitzer 與Veronika Brandstatter 做了一個「繳交報告」的實驗，他要求學生在做這個報告之前先寫下具體的執行方法，例如：完成的時間、在哪裡完成、要怎麼完成等等，結果發現，如果這個功課本身比較簡單，那麼不管有沒有事前先計劃， 80%的學生都會完成；如果是困難的功課，有計劃的學生當中，有62%的人可以順利完成，但是沒有計劃的學生裡只有22%的人可以完成。後續另外一個實驗也發現，有計劃的組別中，課堂報告的達成率大概是71%，沒有計劃的組別達成率只有32%。換句話說，雖然我們知道計劃比不上變化，但是如果沒有計劃，你大概幾乎不太有機會完成。

搖身一變「感情計劃通」

這個實驗給我們的啟示是什麼呢？把上面的實驗「計劃目標」，翻譯變成感情裡面的語言，就變成：

1.你想要的是一段怎麼樣的關係？戀愛、婚姻、自由的感情、炮友關係、開放式關係……？

2.你什麼時候想要有對象／穩定交往／結婚？

3.具體來說，你想要怎麼達成前面的這個目標？

有沒有發現，前面兩個問題就已經很難了，第三問題更難！為了讓這些問題變得更容易理解，且操作上也比較能夠達成，我們這裡採用Locke與Latham在「設定目標理論」（Goal theory）上面經典的SMART法則：

●具體明確（Specific）：你的目標必須夠明確而不可以太鬆散，例如「找到一個好男人」就是一個模糊的目標，「和一個我喜歡的人結婚」就是一個相對明確的目標。然而，明確這種東西沒有絕對的標準，只有相對的分別，所以相較於剛剛的那個條件，「年薪不可以低超過我50,000、願意和我一起搬出去住不要和公婆一起住、願意生小孩並且和我有雷同的生活價值的男人，一起嘗試邁向婚姻」就是更明確的條件。

●可測量的（Measurable）:很多時候選擇伴侶的條件，會因為情緒或者是一時感覺來了，變得很飄忽不定無法測量。前面談到的年薪就是一個相對來說可測量的標準，但是感情裡面有很多東西是無法明顯衡量的。儘管如此，還是有「相對比較好的量尺」。在我的經驗當中，通常前任是一個「不太精準的量尺」，因為會隨著記憶的美化、你看到他最近的狀態等等（比方說他最近交了新女朋友），這個標準都有可能會有所浮動。據此，「我希望他比我前男友專情」這就不會是一個好的測量標準——尤其在你前男友如果也是劈腿跟你分開的情況下，這個標準就變得更複雜了。比較好的可測量的標準例如：「我希望這個男生同一個時間內只跟一個人在一起。」

●可實現的（Attainable）：然而，很多時候還是會百密一疏，例如上面的這個條件「專情」實際操作不那麼容易達成。舉例來說，你可能會希望他「一次只愛一個人」，可是同樣的問題詢問你自己：你敢保證自己愛上一個人之後，就不會受到其他人吸引嗎？所以在這裡比較「可實現」的探問或許是——當這個你很愛的男人在生命的歷程當中遇到了下一個「他也有好感」的人，你希望兩人之間可以怎麼處理？希望他的反應是什麼？你的反應又是什麼？所以關於這個問題，你可以列出的條件可能是：「我希望對方在感情上面遇到他有好感的對象的時候，是可以和我理性討論並且坦承的。」

●相關的（Relevant）:看完了前面三點，你會覺得很像在設定什麼厲害的擇偶條件，但感情這種東西，並不是設定好擇偶條件就會有人「出現」的，還要必須有具體的實行方法。比方說，如果你只是列了條件，然後放在神桌上面，那麼神明大概很難保佑你會遇到一個適合的人，但如果你列的條件之後有積極的去參加活動、課程、聯誼、或者是安裝一些交友的軟體，真的有實際去做「相關的事情」，那麼或許比較有機會可以認識不同的對象。倘若找尋一個適合的對象是你目前人生當中最重要的目標，那麼你幾乎每一天的生命裡面都得做一件跟這個相關的事情。

●時間表（Time-specific）：你希望在多長時間之內找到適合自己的對象？一般來說，一個人從剛認識到慢慢產生好感、密切的互動大概需要兩個月到半年的時間，所以你可以幫自己估算「拓展認識不同的對象」的時間，以及「深入了解一個對象」的時間，依此類推，為你的戀情設計一個「時間表」。

你可能會說談個戀愛都要這麼斤斤計較不是很辛苦嗎？的確，愛情這種東西好像經過某一種計劃就有一點不太浪漫，但如果我們仔細想一想，過去你生命當中的一些重大決定，不是也經過深思熟慮、悉心計劃而來的嗎？如果找一個對象、結婚，對你來說是件很重要的事情，又何嘗不需要好好計劃呢？如果你把人生的決定都丟給浪漫，那麼你的結局大概也會「很浪漫」——就像許多藝文電影一樣，撲朔迷離或者是不了了之。

在你的感情裡遇到喜歡的自己

我們經常聽到很多文章告訴我們要「愛自己」，定義千百萬種，姑且不去評價到底什麼才是真正的愛自己，但我的想法是，所謂的「愛自己」就是對得起自己的時間。時間是一去不復返的，在有限的時間之內，做自己最舒服的事情，這件事情並不一定要是「最有效率的」，但至少要是在你隔了幾年以後回首，你會覺得「不枉此生」的。

當你很努力積極的去找尋一段適合你的感情、具體並且實際的列出計劃、嘗試實踐，這條路線看起來雖然有點愚蠢，但也因為你的真，會吸引到能夠讓你打動的那些人，然後隨著時間，你會慢慢喜歡這個努力的自己，而身邊的人也有機會看到這個揮汗如雨的你。

世事難料，轉角或許會遇到愛，但在那之前，可以為自己的關係、為彼此的感情多做一點規劃，或許屬於你的那一顆星星不一定會這麼快出現，但你在這段旅程裡面，有可能會長成更美麗的自己。

海苔熊