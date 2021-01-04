為什麼接吻時會不自覺閉上眼睛？除了害羞，「摸」出情趣也很重要！

「接吻」在情侶之間，不僅僅是表達愛意最親密的方式，更代表了一種默契、信任，除了吻出慾火焚身，也讓彼此深刻難忘。但說到接吻，你是否曾想過「為什麼人在接吻時，會不自覺地閉上眼睛呢？」原來，一切都和更享受於其中有關。

1.幫助大腦更好地聚焦

講白一點就是：我們的大腦沒辦法一心二用，同時間處理兩件事情。英國學者曾對此進行研究發現，若視覺任務增加，其他感官的刺激效果便會減少，大腦很難集中注意力。因此，為了沉醉於和另一半熱吻的激情當中，我們會不自覺將眼睛閉上，好讓自己更加投入、更加享受。

2.因為緊張害羞、心跳加速

親吻時因為緊張害羞而分泌腎上腺素，讓人心跳加速、瞳孔放大，視覺也變得比平常更加敏感，導致眼睛自然閉起。

3.「相視」讓人難為情，給予對方安全感

接吻在某種程度上，也意味著把自己全心全意交給對方，既是種依賴，也是最脆弱、最毫無防備的時候。所以一來是因為害羞，不想讓另一半看到自己臉紅難為情的樣子；二來是閉上眼睛更能給對方一種安全感，代表你或者他，是投入百分之百的信任在其中，不左顧右盼、吃碗內看碗外。



4.透過「觸摸」增添情趣

正如同第一點所提到的理論，閉上眼睛能幫助大腦擺脫周圍干擾，提升其他感官刺激。包括專注於唇舌交纏和兩人不自覺呻吟的聽覺享受，以及彼此雙手不安分地在對方身上游移、肌膚之親的觸覺享受，「摸」出更多激情火花。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男