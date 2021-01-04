【讓愛情更長久更親密】「正念式愛情」3 招：專注感受和對方的肢體接觸

▲近幾年流行的「正念式關係強化」 技術被證實可以減緩伴侶關係中的緊張和壓力，讓關係恢復和諧和親密，增加愛情滿意度，所有人都可以練習。（圖／Shutterstock）

熱戀期時，我們只在意和對方相處得開不開心；穩定交往期，兩人能不能共同面對生活中的種種困難和挑戰，才是更重要的，當兩人的關係充滿壓力，又不知道如何因應時，就會引發爭吵或造成疏離，甚至互相傷害。

近幾年流行的「正念式關係強化」（Mindfulness-based relationship enhancement ，MBRE） 技術被證實可以減緩伴侶關係中的緊張和壓力，讓關係恢復和諧和親密，增加愛情滿意度，所有人都可以練習。

它的目標在於幫助兩人開放、不批判且真誠地面對當下的問題，沒有逃避也沒有防衛地體驗自己真正的感受，並共同做出對眼前狀況最有利的選擇。

正念式關係強化有以下四個重要元素：

正念： 無論是好的還是壞的，練習對當下的所有體驗和感覺抱持著開放、不批判的態度，就像個第三方觀察者一樣，不要急著去消除它或逃避它。

接納： 接納自己和對方真實的樣子，即使那不完美，接納並不是無條件忍受的意思，而是對不好的狀態有更多的同理和同情。

放鬆： 在充滿壓力的狀態，讓內心保持平靜，才能讓兩人有理智面對當下的問題。可搭配深呼吸、運動、散步等方式來讓自己的內心更冷靜。

自我擴展： 對他人更加信任，能與他人產生連結。

可以試試看這樣練習「正念式愛情」：

1. 把焦點放在純粹的愛

當我們幫自己或伴侶貼上太多負面標籤（比如情緒化、不負責任、自私、不上進）時，就會忽略關係中正向的一面，對於關係就有更多的不滿意和怨恨。練習拿掉這些標籤，體會兩人之間最單純、最純粹的情感，並記住這樣的感覺，無論對於自己或對方都會有更多的同理和寬容。

2. 自己一個人時也練習正念

正念被科學證實對於減緩壓力、焦慮、憂鬱等有顯著的幫助，當自己的狀態更穩定，也會連帶影響關係的穩定性。如果你從未嘗試過正念練習，可以先從不帶批判地觀察自己的體驗開始，例如在吃飯時專注觀察感官感受，或在心情不佳時觀察負面的想法和情緒在腦中的翻騰。

3. 專注感受和伴侶的肢體、眼神接觸

和伴侶牽手、擁抱時，專注感受那溫度的傳遞、心臟的跳動、緩慢放鬆的呼吸，也增加多一點眼神接觸，這些非語言訊息比言語更有力量。

經營愛情是人生中最重要的功課之一，當我們可以透過正念，對自己的感受有更多的覺察，面對關係中的問題時就會更加理性，也能在感情觸礁時找回「愛」的感覺。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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