不是不愛讓你出去聚會，而是希望你不要每次都喝太醉

無論是交往中的男女朋友關係或是步入穩定的婚姻關係，每個人都有自己的交友圈也有自由行動的權利。但是你的另一半真的那麼放心你外出嗎？而且還隨時隨地讓你無理由的外出交際聚會嗎？你曾遇過另一半管太嚴，總是想控制你的行蹤？但你自己有想過為什麼管太嚴嗎？

曾聽朋友小希抱怨過她的另一半不喜歡她太常外出聚會，讓她覺得自己好像被限制行動，偶爾內心會湧上因為結婚而喪失自由的束縛感，到最後她不得不把重心放在家庭與小孩身上，減少外出後心情也變得更加鬱悶。

她回想以前自由到可以隨時跟姊妹們聚會，現在有了小孩後，變成沒辦法自由協調外出時間，很多時候都還是得在限制的時間內趕回家，也不是因為老公一個人在家沒辦法顧小孩，即使有經濟能力可以請褓姆看顧孩子，但老公沒辦法接受她外出與姊妹們聚會。

有次她到我家附近的百貨公司逛街，順便約了我出來吃飯聊聊，還記得當時一見到她的人，能明顯感受到她發自內心的不快樂都寫在臉上，於是我就開門見山的直接問她一些事情，她並沒有想隱藏內心不滿，反倒是全都一鼓作氣的傾洩出來。

「我不明白為什麼我老公不喜歡我外出跟姊妹們聚會…我覺得心情上變得很憂鬱…」小希說。

「會不會是妳每次外出都玩太瘋了，回家後老公除了照顧妳，有時候還要被妳發酒瘋給折磨一番。」我說。

「哎呀！雖然我知道我會發酒瘋，但這是每個人喝完酒後都會發生的吧！？我每次知道前一晚有發酒瘋也很懊悔啊，都有立刻道歉，也有說過我會改進，但是明明有時候和姊妹們聚會完後心情變得很好啊，我不知道自己錯在哪…」

「我覺得偶爾發酒瘋是可以理解，但每次出門後回家都發酒瘋真的不好，會讓妳老公覺得為什麼每次出門都要喝那麼醉？是不是妳的朋友們都愛逼妳喝酒？還是妳平時壓力很大，不敢跟朋友們宣洩只敢回家跟老公發脾氣？這些其實都會影響到妳老公對妳外出聚會的觀感耶！」

試著想想如果今天另一半開心出門聚會，但另一半帶著酒醉回到家後開始大發脾氣，結果導致兩人吵架，但隔天自己又沒有記憶，這對沒有喝酒的那一方來說的確有點莫名其妙。

假如在酒醉的狀態下說出一些難聽或傷人的話，那麼清醒的那一方聽了會不會走心很難過？即使對方知道你已經喝醉了，但或多或少還是會因此而介意，然而站在他的立場也不能過度責備你，所以他只好希望你減少聚會才能減少喝酒，否則每次當你喝醉後都得再次承受這樣失控的場面，這種難受的感覺只有當下沒喝酒的人才會懂。

如果你知道自己平時壓力大，遇到朋友相約外出聚餐的時候也稍微克制一下喝酒的量，尤其是你知道自己的酒品不好，在面對最親密的人總是會呈現最醜陋、最真實的那一面，但總是在那當下失去了尊重，也有可能不小心就讓對方失去尊嚴而傷心。

愛你的人不應該承受這種場面，理應你要好好的表達你的愛給他，而不是藉故以愛之名來讓對方受委屈還要對方全部接受。

有些事情適量是好事，一旦過頭了就會變成傷害全部的人。

還想跟另一半拿酒牌外出與朋友們聚會嗎？

先從克制自己喝酒的量，一次一次的做給對方看，讓他知道原來你有改變，原來你是可以信任的，原來一切都是不受影響的。