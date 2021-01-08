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淘心話讀心讀你

不是不愛讓你出去聚會，而是希望你不要每次都喝太醉

▲有些事情適量是好事，一旦過頭了就會變成傷害全部的人。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

無論是交往中的男女朋友關係或是步入穩定的婚姻關係，每個人都有自己的交友圈也有自由行動的權利。但是你的另一半真的那麼放心你外出嗎？而且還隨時隨地讓你無理由的外出交際聚會嗎？你曾遇過另一半管太嚴，總是想控制你的行蹤？但你自己有想過為什麼管太嚴嗎？

曾聽朋友小希抱怨過她的另一半不喜歡她太常外出聚會，讓她覺得自己好像被限制行動，偶爾內心會湧上因為結婚而喪失自由的束縛感，到最後她不得不把重心放在家庭與小孩身上，減少外出後心情也變得更加鬱悶。

她回想以前自由到可以隨時跟姊妹們聚會，現在有了小孩後，變成沒辦法自由協調外出時間，很多時候都還是得在限制的時間內趕回家，也不是因為老公一個人在家沒辦法顧小孩，即使有經濟能力可以請褓姆看顧孩子，但老公沒辦法接受她外出與姊妹們聚會。

有次她到我家附近的百貨公司逛街，順便約了我出來吃飯聊聊，還記得當時一見到她的人，能明顯感受到她發自內心的不快樂都寫在臉上，於是我就開門見山的直接問她一些事情，她並沒有想隱藏內心不滿，反倒是全都一鼓作氣的傾洩出來。

「我不明白為什麼我老公不喜歡我外出跟姊妹們聚會…我覺得心情上變得很憂鬱…」小希說。

「會不會是妳每次外出都玩太瘋了，回家後老公除了照顧妳，有時候還要被妳發酒瘋給折磨一番。」我說。

「哎呀！雖然我知道我會發酒瘋，但這是每個人喝完酒後都會發生的吧！？我每次知道前一晚有發酒瘋也很懊悔啊，都有立刻道歉，也有說過我會改進，但是明明有時候和姊妹們聚會完後心情變得很好啊，我不知道自己錯在哪…」

「我覺得偶爾發酒瘋是可以理解，但每次出門後回家都發酒瘋真的不好，會讓妳老公覺得為什麼每次出門都要喝那麼醉？是不是妳的朋友們都愛逼妳喝酒？還是妳平時壓力很大，不敢跟朋友們宣洩只敢回家跟老公發脾氣？這些其實都會影響到妳老公對妳外出聚會的觀感耶！」

試著想想如果今天另一半開心出門聚會，但另一半帶著酒醉回到家後開始大發脾氣，結果導致兩人吵架，但隔天自己又沒有記憶，這對沒有喝酒的那一方來說的確有點莫名其妙。

假如在酒醉的狀態下說出一些難聽或傷人的話，那麼清醒的那一方聽了會不會走心很難過？即使對方知道你已經喝醉了，但或多或少還是會因此而介意，然而站在他的立場也不能過度責備你，所以他只好希望你減少聚會才能減少喝酒，否則每次當你喝醉後都得再次承受這樣失控的場面，這種難受的感覺只有當下沒喝酒的人才會懂。

如果你知道自己平時壓力大，遇到朋友相約外出聚餐的時候也稍微克制一下喝酒的量，尤其是你知道自己的酒品不好，在面對最親密的人總是會呈現最醜陋、最真實的那一面，但總是在那當下失去了尊重，也有可能不小心就讓對方失去尊嚴而傷心。

愛你的人不應該承受這種場面，理應你要好好的表達你的愛給他，而不是藉故以愛之名來讓對方受委屈還要對方全部接受。

有些事情適量是好事，一旦過頭了就會變成傷害全部的人。

還想跟另一半拿酒牌外出與朋友們聚會嗎？

先從克制自己喝酒的量，一次一次的做給對方看，讓他知道原來你有改變，原來你是可以信任的，原來一切都是不受影響的。

Tags : 另一半喝醉相處聚會關心

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。