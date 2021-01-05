透過四招漏斗理論，篩選出未來伴侶的關鍵特質！

▲有種行銷理論叫漏斗理論，其實我們也可以像漏斗一般，層層過濾出需要的伴侶特質。（圖／Shutterstock）

年輕的時候我們談戀愛總是憑一時衝動，但往往會發現相愛容易相處難，雖然失戀的那種傷心痛苦也是種人生的養分，但在經過一段段失望、心碎、甚至最後覺得根本不值得的戀情後，也許你也會覺得心很累。

尤其青春不等人，25歲時我們還有本錢在一個錯的人身上浪費十年八年，但超過35歲之後，你再也沒有那麼多十年八年可以消耗了，即使不一定要結婚，也要避免把感情再虛擲於會帶給妳傷害的關係，所以過了35歲之後，我強烈推薦大家撥出一些時間與智慧，用在挑選未來伴侶上，而不是盲目靠著機運或賀爾蒙來冒險。

有種行銷理論叫漏斗理論，是之前在職場時學到的，我從中領悟其實我們也可以像漏斗一般，層層過濾出需要的伴侶特質。以下是將漏斗理論運用在擇偶的範例：

第一步：瞭解自己的核心需求

有錢有房有車？大公司高學歷？外表高帥體貼風趣？以上都可以是條件，但絕不可能並存，列出最優先序才能釐清真正的需求，同時也透過反思自己這樣排列的原因，更進一步瞭解自己，也許妳真正需要的、跟妳想要的可能不一樣。

小敏是個38歲的未婚女工程師，她希望自己能在40歲左右結婚，以下則是小敏列出的擇偶優先順序，經濟第一、人品排第二，聊得來是第三，最後則是外表。

可是當我舉柯賜海為例，問小敏如果在和柯賜海還算聊得來的前提下，是否會選擇柯賜海？小敏馬上說NO，可見得經濟第一這個標準並非絕對的。

再仔細探討後，小敏發現她所想像經濟穩定，其實只是希望對方有能力和她一起負擔買房頭期款，以免婚後需跟公婆一起生活，再往下她發現自己更重視的是想法相投，所以想法→人品→經濟→外貌，才是她真正的排序。

第二步：根據核心需求，讓目標族群認識妳

現在小敏知道自己最想要的是和她談得來的男人，她的興趣是看藝文展覽和爬山，在小敏的身邊並沒有這樣的男性，所以為了結識這類男性，小敏加入網路這類相關社團或討論區，同時她也盡量和大家互動，增加別人印象。

第三步：找出最接近妳需求的人

小敏參加幾個社團後，發現其中某些人已婚或有女友，某些人年齡差異過大，某些人完全不可能來電，淘汰只能當朋友的人後，也需要再更加瞭解對方的三觀是否一致，對婚姻或家庭的態度有何看法，小敏透過營造話題閒聊，進一步圈出幾位合適的人選，接著則要想辦法讓她有興趣的人也對她產生興趣。

第四步：製造對方心動的契機

在三個人選當中小敏最感興趣、條件也最合適的是A君，但A君始終不太主動，因此小敏就需要找出讓他告白的方法。小敏運用自己的長項，翻遍了A所有的社群資料，得知他欣賞清秀氣質類的女星，於是小敏改變穿著風格和說話方式， 果然成功縮短和A的距離，目前穩交中。

有句話說：「愛不是兩人看著彼此，而是兩人看著共同方向。」用科學的方式尋找愛情並非不浪漫，而是盡量避開愛上後才發現彼此對未來根本毫無共識，也許有機會大家可以試試看，也歡迎跟我分享使用心得或成果啊！

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