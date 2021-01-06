研究顯示愛情的保鮮時間僅六百天？三點重點筆記，讓感情不再輕易退卻

朋友最近很煩惱，總是患得患失的認為男友變了。她說男友一開始交往總是三不五時就會找她，還會常常擁抱，但是現在交往快兩年感覺和以前差很多。

相信這是很多人的真實感受，熱戀退卻後，兩個人之間的關係好似變了，感覺沒辦法像以前一樣常黏在一起、常打電話，其中一方就會變成很怕對方，覺得自己可有可無，很擔心感情無法像以前一樣，經常患得患失。

其實，有研究調查5000對來自不同文化的夫妻，得出的結論就是愛情的保鮮期平均600天，每對情侶交往一定會遇到一些感情上的問題，最多的問題就是熱戀期退卻的考驗。愛情的感覺本身就是化學物質產生，主要來自多巴胺、苯基乙胺和催產素，會在大腦產生愛情的感覺，然而600天後，這種化學物質很自然的退卻，感情也跟著退卻。

雖然感覺退卻不見得兩個人交往是沒有感情的，只是退卻後要如何維持就是一門學問了！兩個人交往本來就不可能一直美好和甜蜜，這樣的生活太累人了，回歸現實正常的生活，才能延續感情的往來。

到底有哪些點可以讓感情繼續維持呢？

1.先減少聯繫的次數：

很多情侶很害怕這點，當對方退卻以後因為太過擔心分手，而呈現黏人狀態，三不五時就查勤或是詢問對方的行蹤，這樣的緊迫盯人更容易加速感情的惡化。當你發現對方有點退卻了，不妨自己也留點空間，好好思考彼此未來感情的經營方向。

2.你的生活不是只有愛情：

我有個朋友每次戀愛結局都很慘烈，後來我和她聊了以後才發現，因為她每次戀愛就是把重心放在男友身上，每次只要男友開始冷淡她就覺得是世界末日，常常患得患失、一直狂打電話給對方，每次只要她出現這樣的行為模式之後，男友就會迅速說分手，最後就會火速被甩！

和她開導以後，她終於明白了一點，愛情不是她世界的重心，她的重心應該要回到自己身上，她的最後一次戀愛（之後結婚了）非常順利，因為她徹底的明白了不愛自己的女人，連男人都不會想要，她把目標和重心放在自己的工作和自己身上，不再當個等男友打來的女人，她很清楚地明白自己想要的感情生活，唯有如此才能得到自己想要的幸福！

3.找尋共同興趣和愛好：

知道對方喜歡什麼並且一起去做，就可以增進感情，當熱戀期退卻了，就必須要尋找彼此興趣和愛好，增加一起討論和聊天的時間。無論是戶外活動、一起追劇、一起玩電玩等等，只要有可以一起做的事情，就能夠讓感情互相交流和延續。

這些點不僅僅適用於情侶，夫妻也是，結婚後都快忘記了上一次相視而笑的感覺，上一次牽手、一起看電影是什麼時候？感情本來就不是要永遠轟轟烈烈、如膠似漆才是愛情，有時候平淡的相視而笑、一起聊聊過往有趣的小事，也是一種愛情。

像我就很喜歡在睡前和奶爸聊天，有時候聊以前很愚蠢的小事、有時候聊孩子的趣事，有時候也會想想如果選擇的不是對方，那會是什麼生活？天南地北的聊和想像，這就是培養感情的一種，在睡前聊彼此會卸下心房，說些心事，參與彼此的生活和想法。

曾看過一本書中，心理學家Grote說：

「在彼此的親密關係中，雙方越是覺得彼此的付出在感情中是公平的，愛情越持久。」好的情感交流，是需要彼此去融入和參與的，而不是只有一方付出、另一方都無動於衷。

「只有認真想要經營的雙方，才能夠繼續好好維持感情。」彼此要學會用成熟的方式溝通和經營，才能維繫好感情！

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