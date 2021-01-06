再親密的人，也要哄、誇、讚

小琴是瀋陽女孩，今年28歲，是獨生女，單親家庭長大，嫁到青島後，不忍媽媽一個人在瀋陽生活，便把媽媽接到了青島。

本來和上一輩的人同一個屋簷下居住就有諸多不便，再加上媽媽的脾氣挺大，所以小琴的丈夫沒少受罪，最難受的事情就是媽媽做飯很難吃。再怎麼愛屋及烏，對著一個從來沒有一起生活過的老人，整天吃著讓胃難受的飯菜，時間長了，丈夫也受不了，於是經常在家愁眉苦臉的。

小琴是個直性子的姑娘，沒什麼心眼。看到老公不開心，她就直言：「我媽住在這兒，你就不能給個好臉色。」老公也沒好氣的說：「妳能不能換位思考一下？」

小琴一想，也是，媽媽做的飯菜確實難吃。於是小琴就跟媽媽說：「妳做了一輩子飯了，廚藝怎麼都沒進步啊？妳看我們公司的煮飯阿姨，人家做的飯可好吃了。」

結果媽媽直接甩下一句：「妳還不是吃我做的飯長這麼大的？現在翅膀硬了，嫌我了是嗎？」

丈夫那邊說不通，媽媽這裡也談不攏。小琴為難了，該怎麼辦？她從書上學來一招：說話辦事不要直來直去，不如委婉點，用點兒小伎倆。

經過學習，小琴開竅了。再次見到丈夫不耐煩，她開始裝模作樣的道歉：「都是我給你添了麻煩。」說著梨花帶雨的哭了起來。

丈夫一看，心軟了，連忙說：「嗨，沒事，不是妳的錯。都是一家人，相互體諒嘛。」

而對於媽媽做飯難吃的事情，她也不直接批評，而是讚美道：「媽，妳最近炒的菜比原來好吃多了，妳放了什麼好東西在裡面啊？」

媽媽說：「我什麼都沒有放啊。」

小琴說：「哦，那一定是妳的火候掌握得好，還是妳有經驗，這火候掌握好了，炒的菜就是好吃，連粥都這麼好喝。」

聽女兒這麼誇獎，媽媽開心極了，結果媽媽對提高自己的廚藝充滿了信心。從此，他們的家庭關係開始走上了良性發展的軌道。

不要以為委婉的話是對親朋好友之外的人說的，其實，哪怕是至親之間，也要經常說一說委婉的話，這樣才能不傷感情。即使是你的媽媽，也不要用直愣愣的話來發表批評。

真實的未必就是好的，有的時候，實話、直話不僅傷人心，而且也起不了作用。很多家庭關係的惡化，就是因為一方或多方說話太直，不懂得講話的藝術。

有的女人不知收斂，不停的嘮叨男人的缺點，抱怨男人沒本事，讓男人忍無可忍，最終他們離了婚。有的父母不知尊重孩子，當眾數落孩子，不留情面，孩子越來越叛逆，甚至和父母反目成仇。類似的案例屢見不鮮。

人們常說「好女人是哄出來的」、「好男人是誇出來的」、「好孩子是讚美出來的」等。而這些「哄、誇、讚」的話，大部分都不是實話，而屬於軟話的範疇。所謂軟話，就是那些溢美之詞。

但是，在直接批評會壞事的情況下，說一些軟話，偏偏能夠達到充分的潤滑作用，使得人際關係變得和諧，問題得到圓滿解決。

這看起來似乎是不可思議的，可這是事實。為什麼會如此呢？根本原因在於人並非純理性的動物，都是有感情的，都愛聽好話。所以，用好話代替批評，有時效果會更好。那麼，面對親人、朋友，什麼時候該說軟話呢？

1指出缺點時。

人都怕被揭短，所以，指出錯誤，即便是父母的錯誤，也不要太直接，應該含蓄點，最好透過故事或者他人的事例暗示他，讓他自發的覺悟。你直接告訴他，他會大發雷霆，而讓他自己覺悟，他會心存感激，覺得你是個孝順的孩子。

2提出建議時。

你想讓老媽提升廚藝，想讓老爸改改脾氣，這些都離不開軟話。如果你不動腦子直接要求他們，會激起他們的逆反心理。你不讓我這樣，我偏要這樣，看你能把我怎樣？

3有求於他們時。

想請家人幫你做點什麼事，哄著點好，說些軟話，你的親人會更加情願為你做事。這個世界上沒有誰應該對誰好，如果你把別人的付出都當作是理所當然，說話毫不客氣，那麼沒有人吃你這一套，因為沒有人欠你。

※說話的智慧

對於一些非原則性的問題，沒有必要斤斤計較；而對於原則性的問題，需要批評，也可以採取更加委婉的方式。道路不是只有一條，方法也不會只有一個，說話的方式是可以選擇的。你想要達成好的溝通效果，帶來良好的社會關係，就有必要動動腦筋，好好想一想，怎麼表達會更好？

文／李勁

本文出自《說對一句話，99%的事都能解決》大是文化出版

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