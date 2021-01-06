模稜兩可的關係，每一瞬的幸福感都是偷來的

於是那天我們一起去看日出。
天色正用一種溫柔卻快速的方式轉變著，
前一分鐘還漆黑的寂寞，下一分鐘便被剛醒過來的太陽給緩緩照亮，
橘紅的日光透過雲隙跌在湖面上，渲染成一幅太美的畫。
我們隔著適當的距離，手裡各拿著剛從超商買來的熱咖啡，騰騰熱氣從杯口裊裊升起，
清晨五點的山間，沒有車輛往來，沒有嘈雜人聲，沒有對話的那一段時間，彷彿被按下了暫停鍵。
夏天結束了，
我們之間卻正發生著奇妙的變化。
如同那日的天色般，情感的滋長在一個片刻就寫成了一首歌。
如果說愛的階段有分很多種，那麼曖昧的時候肯定是情緒最翻騰的，
你不確定對方是不是也對自己有同樣感覺，
你會滿心期待對方傳來的訊息，
你會開始在對方面前謹言慎行，
你會因為對方的任何情緒反應而在心中暗自起波瀾，
你會擔心對方會不會看穿自己的缺點，
你會希望每天都能聽見對方的聲音，
可是在曖昧時，你無法理直氣壯地要求，只能默默期盼。
所以那些突來的快樂，總會特別快樂，
而那些沒能等到的回應，也總會特別難熬。
已經好幾天沒見了，
「我的戒指好像掉在你車上了」我忐忑的發出訊息。
「咦？那我今天下班後找找」他回覆著。
「還是今晚我們去喝咖啡，我也可以順便一起找！」
「可以啊」
此時我將手上戒指摘下放進包包裡，
對於自己的小謊言一邊內疚又一邊期待著見面。
模稜兩可的關係，每一瞬的幸福感都像是偷來的。
週末是我們最常去探險的時候，
他說喜歡無燈的公路，彷彿少了一些燈光，世界就會安靜一些。
一日深夜我們看著地圖，駛上崎嶇山路，網路上的分享文說那上頭有一處可以眺望整座城市。只是我們怎麼也找不著，在漆黑的山間我膽小地說不想再找了。
那天即便無功而返，卻也十分開心，一點都不覺可惜。
回程路上我們開始播放起伴過我們青春的那些歌曲，一起大聲唱著。
有一些很稚嫩的回憶逐漸浮現腦海，浮上心頭，
胸口的悸動再次慌張了起來，
原來，那是剛開始喜歡上一個人的感覺。
那個夏天結束了，
我們之間情感的滋長，在一個片刻就寫成了一首歌。
這樣的快樂能夠持續多久呢？