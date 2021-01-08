生小孩要花多少錢？從孕期到生產一次算給妳看！

▲從孕期施打疫苗，到生產住院花費，還有新生兒篩檢，這麼多的費用哪些是健保給付、哪些是需要自己自費的呢？（圖／Shutterstock）

都說養小孩很花錢，但其實從懷孕到孩子出生的費用林林總總加起來也要上萬元，本文就把懷孕到生產的花費一次算給妳看！

從孕期施打疫苗，到生產住院花費，還有新生兒篩檢，這麼多的費用哪些是健保給付、哪些是需要自己自費的呢？

孕期須自費施打的疫苗

流感疫苗

施打目的：孕婦罹患流感重症的機率是一般成人的3倍以上。此外，由於6個月以下的嬰兒無法接種流感疫苗，孕期接種可以讓寶寶在胎內產生抗體，有效降低出生後罹患流感的機率。

施打時間：妊娠12週～臨盆前均可施打。

平均費用：公費疫苗由健保給付，不需付費。

百日咳混合疫苗

施打目的：百日咳會對1歲以下嬰兒造成嚴重威脅，使孩子產生嚴重的併發症甚至死亡。孕期接種疫苗可以讓寶寶在胎內產生抗體，有效降低出生後的感染風險。

施打時間：妊娠28週～36週。

平均費用：2,000元左右。

婦產科醫師通常會在妊娠8個月左右與孕婦確認生產方式，再根據不同的生產方式討論相關費用。自然產、剖腹產的支出項目有哪些？費用大概多少？

自然產支出項目

生產費用

醫院：健保給付，不需費用。

診所：包套含減痛分娩約2～8萬元，不包套（僅生產+住院費）約2～5萬元。

樂得兒LDR產房

醫院：24小時內約3,600元～6,000元，24小時以上一天約8,000元。

診所：與醫院差不多。

樂得兒產房不同於一般產房，產婦從待產到生產都在同一個房間、同一張床。需要事先申請，但床位數量有限，生產時不一定可以直接入住。

減痛分娩麻醉

醫院：6,000元～1萬元。

診所：1萬元～1萬5,000元。

無論是醫院或是診所，減痛分娩的麻醉方式均為硬脊膜外麻醉。

子宮收縮劑

醫院：2,000元～3,000元。

診所：3,000元～4,000元。

子宮收縮劑是產後促進子宮收縮的藥物，具有不錯的止血效果。

產後止痛藥

醫院：1針700元～800元。

診所：1針700元～1,200元。

止痛藥可以充分緩解會陰部撕裂的疼痛感，一般會在傷口縫合後施打，一天1～2針。

催生陰道塞劑

醫院：顆粒狀塞劑一顆300元～600元，條狀塞劑一條3,000元。

診所：顆粒狀塞劑一顆600元～1,200元，條狀塞劑一條3,000元～4,000元。

衛生福利部雙和醫院婦產科主治醫師毛士鵬表示，催生時可以選擇健保給付的催產素或自費用陰道塞劑。陰道塞劑的成分為有「顆粒狀」和「條狀」兩種形式。顆粒狀塞劑每4～6小時換一次，時間到醫師會評估是否要加塞，持續用到生為止；條狀塞劑可持續24小時，24小時期滿仍無法生產，須考慮改用催產素。

自然產發生什麼情況要額外付費？

毛士鵬醫師表示，醫院生產的所有醫療費用均由健保給付，包含血管栓塞、產後輸血都不需要花錢。除非發生緊急狀況須臨時改成剖腹產，才需要評估是否要自費使用防沾黏醫材。

診所生產除了產後大出血可以緊急輸血，發生任何情況都要轉診到醫院處理。輸血1袋平均約3,000元，超過4袋即須轉診至醫院處理。

剖腹產支出項目

手術費

醫院：有適應症不需費用，無適應症約5～6萬元。

診所：診所剖腹產通常會包套，將診察費、材料費、術後止痛費一併納入。有適應症4～10萬元，無適應症另加3萬元（各診所價碼不一）。

「剖腹產適應症」指的是無法讓胎兒從陰道生產的特殊情況，這些情況包含前置胎盤、胎盤早期剝離、胎兒窘迫、產程遲滯、胎位不正、臍帶脫垂、催生失敗、嚴重型子癇前症、胎兒體重低於1,500公克、胎兒體重高於4,000公克、產婦有子宮肌瘤或卵巢腫塊、產婦有內科併發症、胎頭骨盆不對稱（CPD）、產婦骨盆斷裂、變形或畸形（過去有相關病史也算在內）…等。具有上述情況的產婦可直接剖腹產，不需另外付費。

「無適應症」指的是胎兒可以從陰道生產，但媽媽想要改為剖腹產，這種情況無論在醫院或診所均需自費。

手術中防沾黏醫材

醫院：依廠牌、種類不同約在1萬元～3萬5,000元之間。

診所：與醫院相同。

防沾黏醫材包含凝膠、水溶液、薄膜、噴劑等不同種類。醫師會視傷口大小選擇適合的尺寸。可以在生產前與醫師討論想要的款式。

手術後美容醫材

醫院：除疤凝膠一條約2,000元～3,000元；疤痕貼片或矽膠片一片約1,500元～2,000元；防水貼片一片約800元～1,200元。

診所：與醫院相同。

除疤凝膠、疤痕貼片、矽膠片一條／片可使用1個月，從產後用到傷口完全復原，以3個月～半年的恢復期計算，使用除疤凝膠約需9,000元～1萬8,000元，使用疤痕貼片或矽膠片約需6,000元～1萬2,000元。防水貼片在產後1～2週使用即可。

術後止痛藥

醫院：6,000元～1萬元。

診所：如不包套（沒納入生產費用），約1萬元～1萬5,000元。

剖腹產的止痛方式分為「硬脊膜外腔止痛」與「靜脈注射止痛」。硬脊膜外腔止痛是在硬脊膜外腔插管給藥，通常會在術前麻醉時順便做。靜脈注射止痛是由點滴給藥，在產婦進入恢復室後將藥劑注入點滴。前者容易有全身性的副作用，後者因為是局部給藥，比較不會出現全身性反應。兩者均可透過自控式按鈕自行增加劑量。

剖腹產發生什麼情況要額外付費？

醫院剖腹產的所有醫療費用均由健保給付，產婦不必支付額外的費用。診所剖腹產無論發生任何狀況均須轉診至醫院，因此也不需要費用。

自然產、剖腹產共同支出項目

促進傷口恢復藥物（表皮生長因子）

醫院：5,000元～1萬元。

診所：6,000元～1萬5,000元。

產後使用表皮生長因子除了有助傷口復原，還可以減輕疼痛。自然產通常會在傷口縫合前使用，剖腹產則是在開始縫皮下組織時使用。使用時會將藥劑直接噴在傷口上（會陰部或腹部）。

入院產包

醫院：1,000元～2,000元。

診所：2,000元～3,000元。

登記住院時院方會提供產包清單請產婦勾選。剖腹產產包會多一條束腹帶，依廠牌、材質不同有不同的價錢。

出生證明書

醫院：一份6式200元～300元。如需加印，多一份5元。

診所：一份6式不收費。如需加印，多一份200元。

新生兒篩檢（公／自費）

醫院：公費篩檢健保補助200元，需另付350元的檢驗費與500元左右的材料費。自費篩檢先天性代謝異常疾病通常會包套，平均約600元。腦部、腹部、腎臟超音波檢查都是600元左右，心臟超音波約2,000元～2,200元，髖關節超音波約1,200元，過敏抗體IgE檢查則是500元～600元。

診所：與醫院相同。

新生兒篩檢會在寶寶出生滿48小時或餵奶後24小時於足跟採血送檢。公費篩檢包含21項先天性代謝異常疾病及聽力篩檢；自費篩檢則有先天性代謝異常疾病、器官超音波、過敏抗體IgE等檢查項目可選擇。

住院病房

醫院：健保房不需費用。兩人房一天約2,000元～3,000元。單人房依房型不同，一天約6,000元～9,000元。

診所：通常會跟生產費一併算，但單人房可能要另外加錢，按房型大小，一天約8,000元～1萬2,000元不等。

住院餐點

醫院：一般餐一天約500元，月子餐依等級不同，一天約800元～1,500元。

診所：通常會跟生產費一併算。單人房一天餐費約1,500元～2,000元。

如果要在生產時順便結紮，費用大概是多少？

要看是自然產或是剖腹產。自然產必須額外支付麻醉的費用；醫院結紮約1萬8,000元～3萬2,000元，診所結紮約3萬元～4萬元。剖腹產僅需付手術費；醫院結紮約8,000元～1萬2,000元，診所結紮約1萬5,000元。

評估生產預算 須將安全問題納入考量

提醒媽咪，評估生產預算時，除了衡量個人經濟條件，也要考量安全性的問題。以自然產來說，自然產有可能面臨產後大出血的風險，使用子宮收縮劑相對比較安全。剖腹產容易有器官沾黏的後遺症，使用防沾黏的醫材比較保險。只顧著壓低費用卻忽略安全因素，往往會因小失大、得不償失。

本文出自嬰兒與母親