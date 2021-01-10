妳想分那就分吧！再繼續這三種行為，就是把男人越推越遠

▲以下這三種行為，是很多女生都有的通病，可能自己覺得無傷大雅，但其實對男人來說，就是一個妳逼迫他分手的理由。（圖／Shutterstock）

雖然說分手，不會只是單方面的問題，但其實很多放在兩人中間的小事，往往會因為缺乏溝通而越滾越大。於是，有些點明明可以解決的，卻可能因為妳的一些行為，而讓局面不得不往分手的情況走。

以下這三種行為，是很多女生都有的通病，可能自己覺得無傷大雅，但其實對男人來說，就是一個妳逼迫他分手的理由。

01. 把分手掛在嘴上。

太多人喜歡拿分手當作一個很了不起的利器，好像先說了，對方就只能畏懼而收斂一點。但這就是一個不斷在傷害關係的武器，也許在一開始的確有所幫助，那幫助是讓對方正視到彼此問題的嚴重性，但倘若一而再再而三地拿這種情緒來勒索，不久後的某天，當他的理智線也斷了，他自然會完成妳口中的分手。

02. 有意無意不停在挑毛病。

正常的互動，應該是妳能直接開誠布公點出妳不喜歡的部分，只是很多人因為不敢直話直說，又沒辦法做到忍耐，於是選擇三不五時叨念幾句，只要對方什麼行為看不順眼，就會毛病挑個不停，甚至於許多無傷大雅的部分，也都成為跑進眼睛裡的沙子。但即便妳的挑剔真的有妳的道理，但在對方耳裡都是酸言酸語，而妳本來的目的是希望對方能夠改正缺點，最後他乾脆改個女友比較快。

03. 常說很多讓他無能為力的事情。

我們每個人都有自己的理想愛情，但既然選擇了對方，就應該要多看看妳當初選擇的理由，要學著知足與珍惜。不過許多人可能就會習慣把自己理想的狀況，有意無意地說出來，比如總會說「你如果跟誰一樣有錢就好了」，或在對方很忙的時候說「你怎麼不能多花點時間陪我？」，更常見的就是遠距離戀愛時，說「為什麼我需要你的時候你都不在？」但其實這些事情在交往前你都明白，而對方也不是什麼都不做，只是真的力有未逮。幾次下來，男人即便愛妳，也會覺得自己像是個拖油瓶給不起妳想要的，最後放手，便成為他壓力過大後唯一能做的了。

男人OS：很多女生就是那種喜歡出一張嘴，我都沒嫌妳了還敢嫌我。噢，沒事。

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