男人真心話：男人最討厭女人的七種行為

艾姬沒有要挑起兩性戰爭的意思，但若沒有冒著可能被酸民謾罵的危險寫這一篇，就無法促進兩性關係真正的和諧啊！男女大不同，避開讓對方不舒服的地雷，找到相處的平衡點吧！男人們最討厭女人哪些行為呢？請參考看看以下男人們的真心話。

1. A男的真心話：

我最討厭女人的口是心非了！有什麼話不能坦白講的嗎？想要什麼又不說，當我是妳肚子裡的蛔蟲還是練就了什麼讀心術嗎？想要什麼請直接告訴我，不要再暗示了，我猜得心很累啊！

2. B男的真心話：

我討厭胡亂放電的女人。雖然現在社會很開放了，但是我個人還是比較保守，不喜歡女人太主動招蜂引蝶去吸引男人。如果妳跟很多男人都很親密，我會不確定自己在妳心裡是哪個位子。

3. C男的真心話：

我最討厭女人愛翻舊帳了，吵架的時候都要把以前的事再拿來重吵一次，有必要嗎？而且在一起越久、舊帳越多、翻起來越花時間，男人不喜歡這種冗長的對話，我們沒有耐性。

4. D男的真心話：

我討厭女人很愛做測試，一天到晚想用小把戲來測試男人對她是不是真心的。或是看了什麼星座、心理測驗、占卜分析就開始疑神疑鬼，覺得我是不是這樣、是不是那樣。我愛不愛妳難道妳不會自己感覺嗎？偏要測試到真心換絕情嗎？

5. E男的真心話：

我討厭女人愛比較，拿我和前任比較、和別人的男友老公比較、和韓劇裡的歐巴比較。這麼喜歡別的男人，妳就不要跟我在一起啊！還有拿交往前交往後，婚前婚後做比較，人會變是正常的，我都沒嫌棄妳婚後變得不溫柔又懶散咧！

6. F男的真心話：

我討厭女人把我做的事當成理所當然的，不知道感恩。我也是人生父母養的啊！我活該要接送妳上下班？我活該要幫妳出錢買這買那？我活該要幫妳修理妳家壞掉的東西？要幫妳跑腿？幫妳是沒差，說一句謝謝有點回饋很難嗎？



7. G男的真心話：

我討厭女人愛抱怨和碎碎念，特別是以前能夠接受的，後來變得不能接受，前後標準不一，或是對同一件事有雙重標準。例如明明自己很愛花錢，但又要抱怨錢不夠用。我花錢就都是浪費錢，她花錢就不是浪費錢。

姊妹們妳有沒有以上行為呢？哪一個行為是你最討厭的呢？男人們你有沒有和對方好好溝通過這些真心話呢？

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