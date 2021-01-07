▲與其找一顆搖錢樹，陪妳扛起風雨的大樹，由愛生根，有情更有義。（圖／Shutterstock）

比戶頭裡有多少錢更重要！4 個女孩必知的戀愛金錢觀

「男友有成為妳們想要的那種聖誕老公公嗎？」

聖誕節、跨年剛過，情人節已近在眼前。專為情侶打造的溫柔假期從未曾間斷，某些女孩深知平凡生活的美、且行且珍惜，有人收到難以忘懷的驚喜、也有許多少女的幻想被現實深深重擊，一次次的考驗讓我們更了解彼此的真心。

＿＿＿比戶頭裡有多少錢更重要！4 個女孩必知的戀愛金錢觀…….

1. 單方面索取，最後的關係不會是愛情

如果妳也常在深夜加班後，想擁抱一下辛苦的自己。

在職場的險惡裡吃過虧、在月底的土裡啃過灰。我們不會、更捨不得把這種生活的委屈與重擔無緣無故的加諸於我們愛的人身上。因為愛情最舒心的樣子，應該是懂得分享與回報，你來我往。

夜路走多了總會遇到鬼，如同大街上不會有免費的ATM，任何事情都有代價。所以生活教會我們「自己的帳單自己買單」，總是仰賴另一半刷卡、討要生活費的行徑會讓關係變成各取所需，男人不傻，有時只是看破不說破而已。

分手後不打擾最帥氣，交往時AA制最有骨氣。

2. 男人的格局，比戶頭裡有多少錢更重要

不要把對方為你花多少錢作為愛的標準，但是小氣的男人，為妳買瓶水都覺得浪費的那種趕快放生。

這是來自朋友的親身經歷。某個晚上大雨地滑，騎車不小心出了車禍，等救護車的時候打了通電話給男友沒人接。不想讓家人擔心、太晚了不好意思打擾朋友，最後一個人孤孤單單的在急診室爆淚清創。

她低著頭看著二度燙傷的小腿、再看著連計程車的錢都捨不得花、姍姍來遲的男友，穿著一身要價萬元的潮牌帽T，開口問她有沒有帶錢包要付醫藥費。

瞬間她突然感覺世界很安靜，聽不到任何聲音，只看得到一張嘴在眼前一張一合，傷口痛到極致，原來會很想笑。自己怎麼會愛上這樣一個男人？

格局兩個字看起來很廣義、很難解釋，但只要妳心碎過一次，就懂了。

3. 別讓禮物決定愛情的價值

一隻唇膏在女人眼中是香奈兒，在男人眼中是塊顏料。

撕開禮物瞬間，可能會讓妳重新定義愛情的味覺，酸甜苦辣自在人心。

從決定發展為戀人開始，你們就必須共度各自原生家庭、克服不同經濟條件的環境中成長的差異。所以消費觀的衝撞與磨合是段新旅程，沒有誰是完美的人，戀愛裡的儀式感，需要理解與傾聽，更需要溝通與學習。

「不要輕易用禮物標籤的價格去定義一段感情。」別讓妳的愛情被物慾帶著走，而是要去思考對方在決定送出這個禮物之前花了多少心思惦量？花了多少時間準備？和妳自己付出的努力相比，兩個人是否都有對這段感情用心？

願意為妳花錢的男人未必懂情，真心才是難以估價的市值。

4. 重大開銷的溝通，就是你們未來的縮影

日常約會，談錢如何不傷感情？雙方的共同消費，可以從薪水出各出一份打造專屬於你們的約會基金。戀愛的賞味期限有多久，要看看你們能否溝通出一個雙方都能接受的平衡點– 「浪漫的開銷，佔據生活的幾分之幾？」

藏在柴米油鹽醬醋茶裡的難題，就是大部分的人都是受薪階層，我們不可能每個月都在飛巴黎喝下午茶、加州迪士尼慶生這種夢幻行程裡生活。

現實就是在夢想中委屈與退讓，然後靠自己的努力創造一個能接受的平衡點，妳單身是這樣，有伴侶是這樣，結婚更是這樣。婚禮、買房、買車，面對這些重大開銷真的不容易，試著竭盡所能共渡難關，每對情侶收入不同、解決方案沒有正確答案，不需要跟朋友比較、更不需要好高騖遠設定不可能的目標。

與其找一顆搖錢樹，陪妳扛起風雨的大樹，由愛生根，有情更有義。

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