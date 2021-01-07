▲若要生活不虧待你，就得先把生活當一回事。（圖／Shutterstock）

先談談如何過好每個日子，然後才是人生！單身與否，你都有選擇過日子的節奏

「你想結婚嗎？」

「想結婚的原因是什麼？」

「這是一定要完成的人生使命嗎？」

二十五歲開始， 這是你會反覆聽見別人口中明示、暗示的提問。不論答案為何， 這是你得深思的人生任務及生活選項。

你可能已失去耐性，甚至隨著年紀增長而有更多的焦慮，但你是否曾認真面對？

每每參加身邊親友的喜宴，人們多是被婚禮上的虛幻假象所吸引，新娘換了幾套衣服、新郎長相如何、菜色是否美味，但你的真實人生如何盤算，往往遠比這對佳偶是否能長久幸福還難以評斷。

甚至，更多的盤算和思考，或許只是一場婚禮會花上多少錢、這些費用到底由誰來出。是否還未曾出現想要一起過一輩子的人，是未論及婚嫁 就得先籌備一桶預備金，上演一場人人滿意、美輪美奐的大秀？

▍若要生活不虧待你，就得先把生活當一回事

婚姻，不一定如童話故事般從此永遠幸福快樂，不幸福快樂又的結局有千百種面貌。人們拼命努力工作，想盡辦法開源賺錢，依憑上一代的期許， 從「成家立業」到「結婚生子」， 照本宣科才稱得上長輩眼中標準配備的「完美人生」。

若不聽從潛規則，似乎就是不乖、家族裡的反骨子女。若真心要結婚，兩人不必有錢；然而，若是對人生有所期許、有想要達成的目標，就肯定要有一些錢才能成就。

或許你已換過幾份工作，去過幾個國家旅行，也談過幾段不怎麼樣的感情。幾年匆匆過去，你該面對的仍舊是現實的標籤，生活是毫不留情的輪迴。若是單身或沒有邁入婚姻的計畫，就請好好賺錢，找一份穩定進帳的薪酬工作，並且學會投資理財。若有一天，過了婚嫁年齡，甚至上了年紀，沒錢在身上、沒有另一半的照料與陪伴，自己又不能好好過活， 生活只是痛苦又殘酷的處罰。

有多餘的閒錢可靈活地運用，

財富自由才算真正的自在，

不然只是空口說白話。

你得認清，人生是「柴米油鹽醬醋茶」所拼湊出的現實，沒有經濟基礎，總不能一直談品味生活。已婚者說這不過下一餐都令人發愁了， 單身的人說這不過是自欺欺人，那保障你的未來將是什麼？若要生活不虧待你，就得先把生活當一回事。

▍該是幸福了？ 還是真的就此過著美滿的日子？

有些朋友因原生家庭管束特別嚴格，父母也較採取苛責式教育，往往極為渴望婚姻，認為找個人結婚就有美滿人生，就算再窮苦，兩人也能一塊努力。然而，這般觀念難以適用在每個人身上，難以產生全然的認同。

難道，非得進入兩人世界才有機會豐衣足食，符合大眾期望的圓滿人生？依賴另一個有家產、有背景的對象，就能從此趨吉避凶？

若是無法找到屬於你人生的自信、快樂及歸屬感，這樣的兩人結合也只是彼此拖累。每個人都有自己應該面對的課題 自己的價值不該來自於父母期盼、親朋好友的鼓吹、同儕的比較，不必硬著頭皮找人談戀愛，帶著目的性走入婚姻殿堂。

無須拜讀誰的幸福劇本，活在旁人情感勒索的假象美好。不合腳的鞋、不合適的人生，在自己身上造成的痛楚自知。就算穿上一雙人人稱羨的美鞋，有再多的掌聲及讚美，咬腳的痛楚及水泡只有你知道，這樣如何走向長遠又自在的大路， 怎麼可能不懷疑人生？

▍富有，只是金錢的使用的自由；生命的寬度，是多元精采的日常

每個人都該有意識地選擇生活的節奏，不論消極還是積極，全是自己的選擇。所謂的富有，不只是經濟上的自由，豐富的視野、多元精采的生活， 更是定義了生命的寬度。

即使被貼上「單身狗」、「大齡敗犬」等揶揄的標籤又如何？每個人都有各自的課題要面對、困境要操心，或許有人更羨慕你過得自在、不必煩惱孩子的教育費，與繳不完的車貸及房貸。

有人物質慾望不高，活在當下，積蓄不多卻能保有過日子的質感。即便身處關係之中，也不忘記學習新事物的動力及興趣，也不放棄自給自足的基礎求生本能。在工作之餘， 若有能力投資自己職涯之外的技能，也是開展第二人生的可能方案。有共同生活的夥伴固然美好，但若能同時在自己的人生中當自己的主人，你就是自己最好的人生夥伴，一個有計畫的人也能走得長遠。

單身的你，得要明白哪裡是長遠投資的標的，

不論是工作或關係。

如果你為自己選擇的未來遠景，是一個人過日子，請學習好好與自己相處。不要害怕花錢，也不要捨不得失去。因利而聚的朋友，就該立即斷捨離，時間到了，就該果決地說再見。在人生每個階段的偶遇都有其價值，只要理性面對、歡喜接受，就是最好的收穫。

不要忘記你的初衷，不要成為有討厭嘴臉的那些大人，保有對這個世界的好奇心，每天都持續進步，讓生活產生長遠的幸福感。

文／蔡侑霖

本文出自《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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