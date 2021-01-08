作家H：黃曉明和Angelababy的小三傳聞，到底是在吵些什麼？！

最近新聞：黃曉明錄製大陸綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」，爆出與昔日女友李菲兒同框，卻引出過往曾傳Angelababy介入他與李菲兒戀情，被傳是小三一事。黃曉明與Angelababy先後發文澄清不是小三，黃曉明又再發文寫道：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」顯然相當氣憤，但有人問起，李菲兒現今怎了？卻在滿城風雨的狀況下完全沒發言，引來網友砲轟。

黃曉明與李菲兒合作「鹿鼎記」擦出愛火，交往3年分手後，黃曉明立刻公開認愛baby，李菲兒傳出當時強調是baby要求黃曉明做選擇，她才順利上位，李菲兒也因此退出，如今傳言再起，讓黃曉明、baby都大動作否認，黃曉明還罕見暴怒直言「我的家人永遠是我的底線」。

然則李菲兒卻全程未回應，也沒發文，引來網友砲轟，「一般人明知道節目有前男友，被邀請也會拒絕避嫌，你去就是為了想紅」、「被誤會還不出來澄清是默認了嗎」，但也有網友力挺，「你没有對不起任何人，做好自己就好」、「你可不可以不要這麼善良，狠一點嗆回去」、「人家啥也沒說，躺槍的人也能罵她炒作」。

這事情，到底誰有錯，我還真看不出來。在我立場，一個前女友，在工作場合裡面，遇到前男友，還是已婚的，我認為大方的去參與工作，這是一種盡責的表現，如果因為是前男友，所以刻意不求同框，反而會讓人覺得，她的心裡還有某個部份沒有過去，因此以這角度來看，就算事後兩夫妻發文講些什麼以前是誰讓位，或有人誤會誰是小三這種留言，她沒有回覆，其實真的也沒什麼好討論的。畢竟，那邊是一對合法夫妻，這邊有的只是一段過往。都過去的事，再強調也沒意義。

換個角度看，黃曉明兩夫妻的反應，其實才是令人覺得突兀的吧！試想，如果妳跟自己的丈夫婚姻美滿，事業順利，就算有人在起哄講一些婚前的八卦，兩夫妻根本不需要隨之起舞，畢竟謠言止於智者，如果這麼刻意的回應或是澄清，更會讓人有「此地無銀三百兩」的疑慮，又或者，這麼大的反應，只是想要藉此作為一種手段，私底下，是想要傳達些其他的意圖呢？

如果真是李菲兒自己流出這樣的傳言，說當年Angelababy是小三之類的話，這反而無腦。這樣的蹭熱度只會讓人覺得這個女生心有不甘，度量狹小。而以她之前曾經說的話來看，似乎不是會做出如此行為的前任。

想藉由這新聞講述的，大概只有：在職場上，各自有各自的辛苦，任何人都有可能在不經意的場合碰到自己的前任。因此，各種迴避或是躲藏的心態，都是不健康的，唯有在心裡面真的放下那段過去，才不會在偶發事件發生時，顯得自己的驚慌失措！

💊付費訂閱方格子專題看更多精彩小說與優先感情回文

https://vocus.cc/ScentofaWoman/introduce

💊生命靈數諮詢感情與數字占卜

https://reurl.cc/b6d8kd

💊H的部落格

https://iamwriterh.com/

💊訂閱H的youtube頻道

https://www.youtube.com/channel/UCmwqyDPJ6T2Jdu22LDrzhJA…

💊追蹤H的IG

https://www.instagram.com/h0711writer/

💊「真。愛的平行宇宙」全面發行。

博客來：https://reurl.cc/4g9xbK