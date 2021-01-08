在伴侶前還是要保持某種形象！越長久的感情，其實越需要規矩

▲年輕時候我們以為「信任」是指全然的鬆懈，但後來我才發現，這其實是一種自私。（圖／Shutterstock）

我有個朋友是俗稱的那種大女人，飯不會煮、家事不會做，所有傳統婦女該具備的美德，她通通欠奉，但有趣的是，我經常和她講電話聊天到一半，只要她老公回家或敲她房門，不管我們的話題再精采，她就會在三分鐘之內結束通話。

如果是年輕時，我肯定不理解，會覺得她怕老公，畢竟我們聊的話題都很普通，又不是偷偷把老公的卡刷爆，為什麼老公一回來就得丟下自己手頭的事去陪他？可是隨著我自己結婚之後，我漸漸明白，這種小舉動其實往往會帶來大收穫，因為兩個人在一起久了，生活會變得很日常，而我們就更需要許多時候去刻意表現妳最在意的是他。

伴侶的排序在朋友之前，其實是天經地義的事，但很多人有一種奇怪的思維，覺得太在乎另一半會顯得很遜，有時甚至會刻意的忽略另一半，好對全世界宣告「我才不在乎他呢」。

可是不在乎他、卻跟他在一起，妳確定自己的腦袋沒問題？

當然妳不是真的不在乎，很多時候我們都只是裝模作樣，要不就是想對另一半宣告「不要以為我很稀罕你，你就可以為所欲為」，要不就是覺得另一半也不夠在乎妳，為何妳要熱臉貼冷屁股。但是說實話，伴侶之間感情不好，需要的是溝通而不是賭氣，尤其我覺得最虧的是，即使小細節上妳真的可以做到不care對方的感覺，但大事上妳肯定還是持續在付出的，妳依舊持續在對他好、持續把他放在心裡最重要的位置，但表面上卻不承認，最後就是把自己搞得像是善心捐款的大德，做好事不留名。

坦白說，許多看似幼稚的舉動，其實只是我們無可奈何下的發洩，伴侶有時就是個豬頭，講不聽、罵不好，而其實我們也沒指望這些小動作能讓他幡然醒悟，只不過是忍不住。

換言之，我們這麼做，真正的目的只是在發洩自己的情緒，而如果妳無法處理自己的情緒，這就是長久的感情之中最大的問題。

而另一件事情是，我們得在伴侶面前保持某一種形象。

我們在不同人面前展現的面貌都是不同的，這不是做作而是分寸，舉例來說，在家人面前不顧形象的癱在沙發上，那是放鬆，但在客戶面前這麼做，是不尊重。

而我們在朋友面前、和在另一半面前的樣子也是不同的。我的意思不是指什麼穿睡衣或挖鼻孔那種小事，而是想表現的樣貌不同，比如說，在朋友面前，妳可能像個戀愛專家，很懂得如何釣男人的方法，但回到家卻是百依百順，又比如妳的另一半在家裡可能很MAN很行，但在上司面前卻為了生存而滿口馬屁……當然，我的意思不是說我們有秘密瞞著彼此，這些事情彼此並不是真的不知道，但是知道和看到是兩回事啊，就像妳知道另一半曾經有前任、跟妳看到另一半和前任的性愛光碟，感受就完全不同吧？

年輕時候我們以為「信任」是指全然的鬆懈，但後來我才發現，這其實是一種自私，因為感情是必須經營的，所謂的經營不是在妳想做的時候才做，而是二十四小時的全年無休，我們的情緒必須學會自己處理，而不是因為視對方為自己人，就全扔到對方身上。

畢竟，當兩個人在一起久了，什麼浪漫啊新鮮阿，都會漸漸不復存在，有些限制或者說規矩，其實就像是室友的生活公約一樣，表面上看起來，會讓妳不自在，但其實，卻換來兩個人最大的自在。

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