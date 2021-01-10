女人的騷，是男人的毒

陳子璇上禮拜在臉書發文討論關於騷女人的話題，她回憶從前被高國華說「很騷」，每次聽見都會讓她秒high狂笑，認為「騷」其實是對女人的一種稱讚，她還進一步解釋：「女人騷要騷得有段位，如果是勾三搭四或是低級暴露，我覺得那不是真正的騷，真正的騷是由內而外散發的自信感，知道女人的優勢如何自然地呈現，讓人有意念欲望但又不敢輕舉妄動，這樣的騷就是高段位的騷」，讓欣西亞深表贊同。

網路上曾流傳一句話：「婊子划船不靠漿，靠浪」，形容的就是女人的騷勁，但為何要用婊子這種詆毀的方式稱呼？那是因為男人吃不到葡萄說葡萄酸的心理作祟，當一個女人渾身散發魅力卻讓吸引來的異性看得到吃不到，聞到了騷味，心被撩撥得癢癢的，口水幾乎要流滿地，他當然要咒罵個幾句才甘心。而有些女性也喜歡用「騷貨」、「狐狸精」去稱呼她眼裡不正經的女人，但說真的，謾罵的同時內心多少也羨慕對方具備撩撥男人的本事，多少為自己的無能感到不勝唏噓。結論是當一個女人被異性或同性說騷，實在無需太過傷心，前者是覬覦不成，後者是自嘆弗如，那是妳魅力的證明。

不過，騷，確實有段位之分。很多人普遍認為如果一個女人天生長得不漂亮，最好別「醜人多作怪」，還是舉止端莊比較保險。這點欣西亞頗不以為然，我覺得騷具備四大條件：魅力的流露、性感的展現、撩撥的分寸，以及hold住男人的氣勢，整體來說就是自信。騷不騷，跟長相身材無直接關係，因為我看過太多女人外貌並不出眾，同樣讓男人癢到不要不要der，因為騷是種撩撥，更是種勾引，它隱藏在眼角眉梢，暗示在字裡行間，雖一切盡在不言中，卻又教人心領神會，若有似無，所以才有「悶騷」的說法，結論是有騷女人存在的地方，好比身處粉紅色的浪漫五里霧，空氣聞起來都是甜的，如沐春風，連太監都會起秋XD。

說了這麼多，我鼓勵無論是什麼歲數的女人，都該勵志做個騷女人，而且不分單身或已婚。假使妳單身，女人確實應該搔首弄姿，如果妳已婚，若不想讓婚姻變成戀愛的墳墓，妳更應該時時刻刻懂得對老公發騷。因為每個愛情的開始都是勾搭來的，老婆需深知：男人永遠需要女人的勾引，乞求女人的撩撥。當妳停止對另一半挑逗，他的視線和目光便容易被有心人勾走，千萬別覺得挑逗會讓自己變得廉價，也別認為勾引是不守婦道，那是身為女人的自信外露，而天底下最需要妳引誘的，永遠是自己的枕邊人。

欣西亞曾經說過：「女人，別當男人手裡的香菸，被利用完就像煙灰被輕易彈掉，要當就當讓男人上癮的毒藥：要嘛，惹不起；要嘛，戒不掉！」而女人的騷就是男人的毒藥，無時無刻不發騷，妳就永遠會是那個令人發燒的女人。

網路藝人欣西亞和shane

欣西亞粉絲專頁

覺得欣西亞寫得既專業又精彩嗎？

那你一定不能錯過欣西亞2020全新力作：「我要的歡愉你該懂！」一起Make Love Sexy！

欣西亞和Shane的podcast

podcast主題：常常做愛，為何男友還每天看A片打手槍