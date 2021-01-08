害怕孤單與寂寞是推動人們採取行動的重要原因，譬如壓抑自己去順服別人、譬如想找個伴侶……而我也不例外。

在兩個孩子逐漸成長、有自己的伴侶後，我開始擔心會孤獨終老，於是有了想要尋找伴侶的念頭，但一直都沒有相應的人出現。然而這個議題，在我學正念認知療法以後逐漸消失了。不是說正念認知療法有教這部分，但我的確是在不斷地正念練習中，解決了恐懼孤單終老的議題，並且交到了陪伴我一生的好朋友—我自己。

這個與自己交朋友的過程不容易，畢竟我們從小便習於從外在的物質世界來得到滿足，神經路徑也是透過與身邊的人、網路世界、食物連結，以獲取身心的滿足，因此我和自己根本就不熟。

剛開始學正念認知療法的時候，我一直覺得怪怪的，不曉得做那些正念認知療法提到的慢慢品嘗食物、身體掃描要幹麼，尤其覺得打坐更是無聊。所幸我跟《射雕英雄傳》的郭靖很像，不懂沒關係，反正先信了再說。就這樣抱著不疑的心傻傻練，慢慢地，發現跟自己越來越熟了。

味覺因為慢慢吃東西而變得敏銳，可以發現食物分解後的變化，還有從食道進入胃裡的感覺。拜託！我之前只在腦袋裡「知道」有食道和胃，直到痛了才會「感覺到」它們真實存在。由此可知我和身體的關係不太友善，總覺得它會幫我做事沒錯，但是又哭又叫的實在很煩。然而，自從我開始慢食，漸漸用不著吃那麼多，變瘦之餘，美味感還大大提升。

正念認知療法教導人要覺察自己的念頭和感覺。雖然遇到問題時，忍不住會想依賴他人，期待有人能傾聽，但每個人都有不同的成長歷程，儘管你希望伴侶或朋友能理解，但他可能會說你的痛苦不算什麼、或很難抓到你的感覺，討拍不成反被打臉，反倒讓自己的孤單加了三級。

以前我的感覺很粗略，念頭也是模模糊糊的。靜下來覺察以後，我對自己變得比較慈悲，心情不好時，能像是對待孩子一樣，好好傾聽自己的聲音，也能搞清楚來龍去脈，從根源把死結打開。慢慢地，生活中那些困擾我的事變得比較少了。

透過各種正念練習，觀察與體會身體的變化、心裡的念頭和感覺，我既像個老師了解學生的困難，又像個家長能疼惜孩子的痛苦。幾年下來，我跟自己的各個部分與層面變得熟識，彷彿身邊有個忠實的老朋友，只要你好好對他，他就會好好對你，這要比實體人來得可預期多了。

隨著與自己的連結越來越深，我感到越來越安定，孤零零活在這個世界上的感受則越來越淡了。

不曉得你能否覺察到我們都以某種方式連結著。在你需要的時候，只要發出訊息，遠方那個與你並非實體相識的我就會被叫起床，把經驗寫下來陪伴你。你說，你真的孤零零活在這個世界上嗎？看來不是。如果願意打開與物質世界連結以外的管道，你會發現其實自己並不孤單。

不需要學習一個人生活，享受就可以

學會好好吃飯之後，我發現生活也默默起了變化。

我們全家都是吃貨，為了餵飽大家，原本到大賣場搬貨都是快十張小朋友（千元大鈔）出走，才能囤滿家裡兩個冰箱；儘管如此，還是一下就消化完，又得跑一趟大賣場。後來為了確保孩子即使與我同住，也不會被動變成靠媽族，我們開始了一家分三組開伙的日常。大包裝食品不再適用，我比較少到賣場了，開始了蹭小孩食物的生活。

女兒長期觀察我煮飯的模式，也跟著一煮就是煮了一卡車，讓我開冰箱就有得吃。但隨著女兒工作地點轉換，離家太遠，沒時間煮飯；而我的行程又密集到沒時間自己煮（根本就是懶），最近演化為靠外送覓食。每天最大的娛樂則是逛網站找好吃的、或沒吃過的美食，享受默默才寫論文沒幾個字，食物就親送到家的服務。

除此之外，因為學了正念，早已經體驗到細細品嘗食物，要比囫圇吞棗好上一萬倍的滋味。上回到宜蘭演講，五個小時的演講拆成下午和晚上，趁著中間三小時的空檔，我跑去吃到飽餐廳，驚豔於一個人靜靜拆螃蟹的美味，不用忙著跟人家說話，更能專心致志於品嘗食物的味道。從此開始了自己一個人去享受美食的習慣，靜靜地與食物相處，與自己相處。

當我哥知道我竟然一個人跑去台北美福吃中餐，他不解地重複拋出問句：「一個人去吃到飽？一個人去吃到飽？」

的確，用餐時一整個大廳人聲鼎沸、杯觥交錯，當中有一個人靜靜地拆著四隻螃蟹，看起來的確很違和，引來陌生人的好奇心也是必然。

回頭想想，人出生確實是一個人來的，為了進入社會，很長一段時間都在努力學會與群體共處；但隨著生命階段的推進，原本為共生體的家人，也會有自己的發展任務，無法同步，到了這個階段，又得回頭努力學會與自己相處。

與我同齡的朋友們有時會唏噓，不得不學習一個人過生活。

仔細想想，無論和群體或和自己共處，其實根本不需要「努力」。需要努力是因為留戀與固著過去，心中有個應該要如何才叫幸福的藍圖。如果能夠放下過去的習慣與擔心未來孤寂終老，用「享受」的心情與現在相遇，日子一樣過得有滋有味。

文／郭葉珍

本文出自《和自己，相愛不相礙》三采文化出版

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