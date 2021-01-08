不小心犯錯，但我仍然愛你／想要修補關係，就請學習真心誠意的道歉

我們是人，這代表著我們會犯錯，會把事情搞砸；我們會傷害到其他人，也會被傷害。因為我們都不完美，所以人際關係一定會有破裂的時候。

邀請你花一點時間思考，在各種關係類型中（伴侶親密關係、親子關係、朋友關係、工作關係……），當關係破裂後，你都是如何修補？也請思考一下你的原生家庭成員是如何修補關係？這和現在你修補關係的方式是否有相似之處呢？

心態，影響了人際關係的解讀

我在第三部解釋了擁有「固化心態」和「成長心態」的人，對於看待與面對失敗有非常不同的觀點；同樣的，這兩種心態對於人際關係也有很不一樣的解讀。

以親密關係為例，想像現在有兩位女性，小慧與小嵐，都有一位伴侶。

小慧擁有固化心態，她認為一個人的才華、能力、特質都固定不變。當她進入親密關係後，她也會認為伴侶的特質及關係的品質都是固定且不會改變的。對小慧來說，她認為要找到一位「完美、命中注定」的伴侶，這樣才會有完美的關係。

兩人相處時，小慧認為伴侶應該要很了解她，要知道她心裡在想什麼；她也認為自己都知道伴侶心中在想什麼。固化心態的人覺得自己知道對方在想什麼，所以他們習慣做假設，而不是去溝通。譬如在規劃旅行時，小慧會假定「伴侶會跟我一樣喜歡……」，而不是去詢問對方想要什麼。發生爭執時，固化心態的人傾向指責對方，而且因為固化心態的人認定伴侶和關係的品質不會變，所以小慧覺得一旦「出現爭執」，就表示兩人不是命中注定，而不是認為兩人需要努力溝通、處理議題。

相反地，擁有成長心態的小嵐，看待親密關係的方式就很不一樣。小嵐認為自己的能力和特質是可以藉由努力有所成長，同樣的，她也認為伴侶和關係的品質，都可以經由努力而成長。成長心態的人知道世界上沒有「完美伴侶」，兩人之間有差異和爭執是正常的，一段好的關係就來自於兩個人努力做溝通和處理差異，所以小嵐會去溝通，而不是假設自己知道伴侶需要什麼。關係破裂時，因為成長心態的人覺得關係品質是可以成長的，所以爭執後，小嵐也會與伴侶溝通解決議題。

你面對與處理親密關係的方式，是像小慧還是小嵐呢？不僅僅是親密關係，在面對各種人際關係，你擁有固化心態還是成長心態？你認為一個人一旦犯錯就表示他是一個糟糕的人嗎？還是你相信人可以改變，願意給人犯錯後做修補的機會？

如果你意識到自己在面對人際關係時擁有固化心態，不用氣餒，從現在開始你可以練習幫助自己建立成長心態。世界上沒有完美關係，如同上一篇提到，關係就是「連結─破裂─修補─再連結」的循環過程，所以出現裂痕是很正常的，關係的成長與建立信任，是來自每一次破裂後能夠做修補。

修補關係的第一步，就是從學習如何真心誠意的道歉。

你知道怎麼道歉嗎？

「你會道歉嗎？你知道如何真心道歉嗎？」某一次在聽Podcast時，美國心理學家哈里特．勒納（Harriet Lerner）博士這麼問。

聽到這個問題時，我愣了一下，心中冒出來的第一個想法是：「說『對不起』三個字很容易吧，我們從小都被父母和老師要求說『對不起』啊！」然後，我繼續想著：長大後呢？我們會道歉嗎？你有聽過你的父母互相道歉嗎？成長過程中，你的父母有向你道歉過嗎？如果你是位家長，你有向你的孩子道歉過嗎？

我想到好幾位個案都曾經說過：「我的父母從來沒有跟我說過對不起。」其中一位個案描述：「我媽媽從來不會道歉，我也從來沒聽過我的父母互相道歉。就算是她指責我亂拿東西、後來發現是她自己亂放，也完全沒道歉，就好像什麼事情都沒發生！」

我猜想，你聽到「道歉」這兩個字時，可能會有不同的解讀、想法或情緒，而這些反應大部分也來自你的原生家庭如何道歉。

上一次在台灣時，我有不少時間陪伴我兩歲的雙胞胎姪子，其中一位非常會說「對不起」三個字。有一次我不小心撞到他，我跟他說：「對不起我撞到你了！」他也回我：「對不起！」另外一次，我聊天說到有兩個人發生爭執時，他抬起頭來，眼睛瞪大地對我說：「對不起。」這樣的畫面很可愛，但也讓我不禁想著：他小小的腦袋瓜裡，到底覺得「對不起」這三個字是什麼意思？

請你花點時間反思，在你心中，道歉是什麼？在不同關係中，你會道歉嗎？你都是如何道歉的？當你道歉時，對方通常會如何回應？

為自己的部分道歉

勒納博士在她的著作《你為什麼不道歉》（Why Won’t You Apologize?）中，講解了我們該如何做一個「真心誠意」的道歉。她說，關係中的衝突通常不會只來自一個人的責任，而就算你覺得對方錯的成份比較大，你能不能去看見自己該負的責任，然後真心為自己那部分的行為道歉？

勒納博士舉了個自己的親身例子。她先生每次都會買一串熟透的香蕉，她已經告訴先生非常多次，這樣香蕉會很快爛掉，但是先生的行為依舊，讓她非常生氣。在一次的爭執中，她說出傷人的話：「是怎樣糟糕的人會這樣浪費食物？」雖然她還是認為先生行為不改、錯的成份比較大，但是她說出了傷害對方的話，於是，她為那個部分向先生道歉。

真心誠意的道歉並不能「帶有目的」，你必須是真心為你覺得做錯的行為道歉，而不是藉由道歉來達到目的。有些人覺得：「我都道歉了，你就一定要原諒我！」或是「我都已經道歉了，你為什麼還會生氣？」又或者，有些人覺得道歉後，對方就會願意替你做事情。這些「道歉」都帶有私利，是為了滿足你自己的需求。

勒納博士解釋，在道歉時，要為「自己所做的行為」道歉，譬如當你說了充滿性別歧視的話語時，你要道歉的是：「我很抱歉我開了一個貶低女性的玩笑。」而不是說：「很抱歉我的玩笑讓你感到很受傷。」因為後者就把責任推到了另一個人身上，這句話暗示著：是因為你太敏感，所以才會對這個玩笑感到受傷。

除此之外，道歉時不要加上「但是」。有些人在道歉時會說：「我很抱歉對你大吼，但是，就因為你每次都不好好聽我說話，我才會……」這樣的道歉通常只會讓兩個人再度陷入爭執中。如果你今天是真心誠意為自己做錯的部分道歉，那麼，請不要加上「但是」，關於兩個人的溝通議題，可以留到之後討論。

另外，道歉不能是只用說的，還需要配合行為上的改變，如果你口頭上說：「我不會再做這樣的事！」但行為依舊，那也不是一個真誠的道歉。

讀到這裡，請你暫停下來思考一下：你通常都是如何道歉的呢？你能夠真心誠意地為自己該負責任的部分道歉嗎？還是，你習慣過度道歉，把「對不起、抱歉」常常掛在嘴邊？你成長的家庭或社會文化如何教導你道歉？

接著，也請你回想一下最近這陣子道歉的經驗：你道歉之後，對方如何回應呢？當有人向你道歉時，你又是如何回應？

謝謝你的道歉

在諮商許多的個案後，勒納博士發現，許多人不願意道歉的原因，是過去的經驗告訴他：如果我道歉，對方就會藉機責備羞辱我。我曾經有一位個案就說過：「我如果向爸爸道歉，他就會開啟長達半小時的責備，像是罵我：如果你真的知道錯的話，當初就不會這樣做了！之前一再地提醒你，你都沒在聽，難怪最後會做錯！你就是這樣，從來都不好好聽，你這樣下去要怎麼辦？……」

這樣的話語你是否覺得很熟悉？

回到一開始提到的固化心態和成長心態，如果我們抱持著固化心態，就可能無法接受另一個人的好好道歉，因為你不相信人可以做改變和成長。我們可以試著練習建立成長心態，相信人可以從錯誤中學習，也給對方犯錯後修補的機會和空間。

勒納博士也提到，很多時候對方向你道歉之後，你會回應：「唉唷，不用道歉啦，這沒什麼，不用在意！」就算我們可能真的被傷害了，卻在別人道歉時表現出一付「這沒什麼」的態度。而我理解到，原來我們不但不太會道歉，也不知道該怎麼接受道歉。在讀了勒納博士的書後，我也開始改變自己回應道歉的方式。當別人道歉時，我現在會練習說：「謝謝你的道歉。」不用再加任何解釋或論述。

我覺得「謝謝你的道歉」這句簡短的話很有力量，它表達的是：你的行為的確可能傷害到我，我也很感激你願意看見自己的行為，然後道歉。我給別人空間道歉，我也接受這個道歉。

一個真心誠意的道歉，是給另一個人很棒的禮物，因為你傳遞訊息給另一個人說：你的感受對我來說很重要，我會考慮你的感受。不僅如此，道歉也是一個給自己的禮物，因為你坦然去面對自己傷害到別人的行為，然後願意讓自己脆弱，願意向別人道歉。

而一個真心誠意的道歉，更是給彼此關係的美好禮物。既然復原力來自於你擁有良好的人際關係，而人際關係就是「破裂─修補」的過程，當你知道如何做修補，才能繼續維繫良好的關係品質。這些人與人間的連結，正是當你經歷困境與挫敗時，幫助你復原的力量。

文／留佩萱

本文出自《尋找復原力》遠流出版

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