妳不是遇不到那個人，妳是正在成為那個人會喜歡的人

「角子，我依然願意勇敢，也會繼續向前，只是在經歷了那些感情的挫折之後，有時候也會忍不住懷疑：『我真的會遇見，屬於我的那個人嗎？』」

這位讀者的疑問，並不讓人陌生，因為那也很可能是妳的，起碼也是我自己在追尋幸福的路上，曾經浮現在心底的疑惑。

尤其是又跟一對看起來很好的情侶擦肩而過的時候；尤其是在某個不經意的時刻，突然撞見了一個人，看起來很像他的時候……妳看起來很平靜，妳已經走出那份傷心。妳並不是還在想念他，妳是突然想念起「愛情」；妳不是還沒有看清楚，妳已經知道他不是妳的幸福，妳不知道的是自己究竟還有沒有可能，會遇見真的幸福？

妳不想否定過去，妳只是覺得「可惜」。那個曾經跟妳交會的人，你們後來沒有再見過面。他說的那句「再見」，原來是「再也不見」，妳知道他一定執行得很徹底，不只是在真實生活裡，而是連在心底也不曾再想起──那才是妳真正覺得的「可惜」，可惜自己竟然還會想起，可惜自己竟然曾經把青春消耗在那裡。

那是我們在那場傷心之後的終於承認：妳真的沒有愛的天分，妳唯一會的，是「誠懇」，是一旦愛上了一個人，就會拿出真心去交換。比起他的收放自如，妳不是感情的資優生，妳唯一做得到的，是「全心全意」，是一旦決定要在一起了，就不會輕易說分開。

如果我們真的學不會對愛假裝，每次給出去的感情含金量都如此純粹，那讓我們在每一次要交出真心之前，都先努力看得更清楚；如果我們在感情裡，總是最後比較受傷的那一方，那就更不要只依賴衝動，而是在更確定他對妳的在乎之後，再作出那個在一起的決定。

妳不必那麼勇敢，這個世界的幸福大多數不是因為「勇敢」而獲得；相反地，妳應該要更謹慎。妳再也不要用一場苦等，來證明妳對愛的真誠。為一個不懂得珍惜妳的人付出，絕對不是高貴的犧牲，而是浪費。

在歷經過那些挫折之後，在跟那些只想跟妳快樂一時的人說了再見之後，妳更確定自己要的不只是快樂，而是一場可以相守一生的幸福。所以，妳可以等，

妳再也不要倉卒和將就。

妳知道這世界沒有人可以告訴妳「幸福」真正的方向，也無法準確地預測出那個人會出現的時間，那其實很好，因為這也意味著幸福是隨時、隨地都有可能發生。

所以，妳會努力，先把自己活成自己最想成為的模樣。因為妳知道將來會珍惜妳的那個人，絕對不是因為命中注定，而是因為妳的自信和精采。

妳會勇敢走過，每一個生命裡的「發生」，讓那些「發生」，自然而然地豐富妳的人生。前方也許還有挫折，但妳再也不會被那些挫折真的阻礙，妳會大步向前，因為妳一直很確定地知道：妳不是遇不到那個人，妳是正在成為那個人會喜歡的人。

文／角子

本文出字《一個人，你也要活得晴空萬里》平裝本出版

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