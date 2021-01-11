培養自我條件，才有甩掉髒東西的自信

每當有女孩寫信來哭訴被男友劈腿該怎麼辦？被老公外遇該怎麼辦？我大多的建議都是分手／離婚。

幾乎每個女孩都抱著「浪子終會回頭」的期待，但這些浪子回頭的機率大概比妳中樂透還難。他們只會在日後的偷吃劈腿，做得更加滴水不漏罷了。當然這個答案妳我心裡都清楚，只是要不要去面對而已。

而在決定原諒了之後，妳所要承受的心理折磨甚至會讓妳感到窒息，那種完全崩塌瓦解的信任讓妳極度沒有安全感，他的一丁點風吹草動都會讓妳暴跳如雷；妳甚至會在心裡產生對他的恨與噁心。這會讓妳把所有的情緒變成一把利刃，在跟他的每一句對話裡瘋狂的想要置他於死。

這對妳或他，都是一種折磨，很難有人能熬得過這樣的階段；就算熬過了，那顆心也早已痛得扭曲變形。妳已經不是妳了，而你們的愛情也早就死去。

這就是為什麼我總是勸離不勸和。因為這種痛苦我受過，這種如同生活在地獄般的日子我知道有多可怕。

但即便如此，還是有很多人最後仍是選擇委曲求全，假裝自己過得幸福。「為了孩子，還是得忍」、「為了這個家，只好忍耐」、「離婚了爸媽一定會難過」、「分手了也不一定再遇得到好的」…..甚至有人跟我說過「那是妳條件好，才能說分就分，我們都只是普通人！」

是嗎？我不是含金湯匙出生的，高中開始就自給自足；長相雖然還過得去但也不足以拿來吃飯；不是高學歷美女也沒有什麼出色的才華；沒有固定薪水的工作，存款也一直餘額不足…..我覺得自己唯一能拿得出來的好條件，就是我懂得經營自己。

「條件」本來不就是自己創造的嗎？長得不好看，就培養氣質；學歷不高，就進修自己；口才不好，就找課來上；覺得自己沒錢，就去努力賺錢；身材不好，就認真運動勤勞健身。

但若是妳只把自己的世界縮小在一個男人身上，妳又哪來的「條件」？多少人，談了戀愛結了婚，就失去自己的世界，失去了自己的價值……最後甚至失去了維護自己尊嚴的勇氣。

所以妳要把自己過得好，要讓自己有條件。老一輩的女人總是習慣委曲求全，看起來是種智慧也是種美德，但妳卻忽略了背後那多少的眼淚與辛酸。但是現代的社會不一樣。如今已經是個允許女人擁有自己一片天的時代，妳骨子裡卻還承襲著舊社會的陋習，那就不再是智慧，而是愚蠢。

重新開始需要勇氣，而妳的勇氣來自於妳的自信。若是今天妳把自己過得像個主角而不是男人的附屬品……

妳自然會有「老娘不要你這種髒東西，給我滾！」的自信。

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