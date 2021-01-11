同居就是膩在一起？維持「距離美」讓你們的感情更加穩固！

當感情正處於你儂我儂的蜜月期時，總是捨不得與對方分開，希望約會相處的時間可以愈長愈好。然而當交往的時間拉長，兩人都已經習慣彼此的陪伴時，膩在一起的時間卻似乎不再像之前那樣美好了？

膩在一起不直接等於愛得更深

同居對現代情侶來說已經是相當尋常的感情歷程，許多人會將其視作婚前的試金石，但卻也有很多長跑多年的戀人，在這個階段決定分道揚鑣。你可能會以為，住在一起不是應該會讓感情更穩嗎？怎麼會反而成為戀情的缺口了呢？

同居意味著兩個人會在同一個空間裡，共享著彼此的生活日常，而日常中的種種瑣事，往往就是決定雙方能否繼續走下去的關鍵。上下班的疲憊、家務事的分工、起居的個人習慣……等，以前約會時未曾想過的小事，卻成了引發兩人爭吵的導火線。

感情畢竟不是童話故事，沒有天天都在幸福快樂的，尤其是把浪漫濾鏡拿開後的現實，總是會與想像中的美好有著極大的落差。相處的時間愈久，也就意味著對彼此的底細了解得更加透徹，就像是替你們的關係加上了把放大鏡，不管是優點還是缺點都看得一清二楚。有些人在徹底摸透另一半後，就會逐漸覺得在這段關係裡「習慣＞感情」，喪失了原本心動的感覺。

維持距離感情更穩固

想要讓你們的同居生活保持情趣，保持適當的距離是很重要的訣竅。這裡說的距離不是單指相隔異地的遠距戀愛，而是在平常也可以維持一個人的自我空間。看到這裡先別著急，突如其來的告訴另一半：「我想要自己一個人的時間」，只會讓你們倆的關係瞬間冷凍，反而衍伸出更多不必要的懷疑。

你應該要做的，是找到事情去分散你們膩在一起的時間。不論是出門運動、與朋友相約吃飯、旅遊，找回那些你曾經有過的興趣。同時，你也可以鼓勵另一半去運動、與他的閨蜜好友一起出遊、血拼，享受各自獨處的時光。當你們有了屬於自己的時間，也就很自然的會讓彼此產生一種「距離美」，小別之所以能夠勝新婚，大概也是這個道理。

這樣的距離感拿捏，不單是讓你們的同居生活更加順遂，也可以延伸應用在未來的婚姻關係裡。過度緊密的愛有時候會讓人喘不過氣，這時候不妨讓自己找個方式透透氣，說不定反而能讓你們的感情更回溫！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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