這時候就別再死纏爛打了！當對方對你做這４件事情，就代表「我對你沒興趣！」

雖然積極主動的接觸心儀對象很重要，但相對的「適可而止」也是重點！不然一不小心被對方認定「煩人」甚至「白目」那才真的糗了！所以要怎麼查覺對方對自己的心意呢？或許你可以從這4件事情著手，如果有這些跡象，那其實八九不離十的就是意味著「我對你沒興趣」！

#1：持續的「已讀不回」

現在很多人在曖昧階段主要都靠社群軟體吧？畢竟有些難以開口的話，透過文字好像就沒那麼彆扭，不過當你丟出的話題被已讀不回時，可以分成兩種狀況解讀，頻率是「偶爾」時，或許你可以認定為「對方太忙碌，所以沒有注意到」，但當這狀況很頻繁發生時，也許就該識相的放手了！

#2：對方不曾主動尋找話題

不管是男生還是女生，面對喜歡的對象時，就會努力的找一些話題來更加了解彼此，或純粹只是想延長與對方相處的時間，不過若提供話題的人一直是你，對方相對地只是在回應你的話，那麼這種「單方面的努力」，很明顯的意味著：你的希望不大！

#3：從沒有兩人單獨出遊過

當喜歡一個人時，就會想要擁有更多的時間與對方相處，所以不管是單純一起吃個飯，或是單獨出去玩都是很普通的事情，相反的，若對方完全避開兩人單獨相處的機會，那就代表：你沒有機會了！

#4：總是被回覆「我很忙」

假如你很常收到「我很忙」的回覆，那真的早早放棄吧！因為通常這句話就是用來拒絕自己沒什麼興趣的對象最常使用的話，如果喜歡的對象常常對你使用這句話，那麼你真的可以考慮放棄了，爽快地去尋找下一個喜歡的對象吧！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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