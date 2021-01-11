【即使各自忙碌，感情還是很好】5 件事幫助經營「下班後的愛情」

▲即使彼此大部分時間都忙於工作，回到家後也沒有了精力，還是有很多簡單的方式可以與對方連結，表達自己的愛意。（圖／Shutterstock）

很多人分手的原因，不外乎「感情淡了」、「相處的時間很少」，然而，愛情的長久維持，需要兩人共同用心經營，即使彼此大部分時間都忙於工作，回到家後也沒有了精力，還是有很多簡單的方式可以與對方連結，表達自己的愛意，例如以下五種方式：

1. 問「開放式問題」

即使兩人相處的時間很短，對彼此的關心也不能「縮短」，若總是用封閉式對話聊天，例如「今天過得還好嗎？」可能只會得到「還可以」這類簡短的回答，兩人的交流很快就會結束。

多使用「開放式問句」可以讓話題延續，也能讓對方感受到自己被在意、被關心，例如你可以問「你今天有遇到什麼好事嗎？」並在對話時專注傾聽，即使一天之中能和伴侶好好聊天的時間只剩 10 分鐘，也要讓這 10 分鐘更有溫度。

2. 用彼此都接受的方式表達愛

每個人表達愛的方式不一樣，情感專家 Gary Chapman 將「愛之語」分成五種：肯定的語言、優質的陪伴、服務、送禮物、肢體接觸，找到你們兩人喜歡的方式適時表達愛，即使兩人相處的時間很短，也能讓對方知道你有一直把他放在心上。

3. 回憶過去美好時光

「你還記得我們以前約會時都會去吃巷口那間小餐館嗎？」、「你以前跟我約會時都會塗很重的髮蠟。」無論是溫暖的、好笑的還是令人興奮的回憶，光是一起回憶美好過去這項行為，就能提升兩人的幸福感，也能讓兩人意識到有彼此陪伴在身旁，是多麼幸運、多麼值得感恩的事。

4. 同時間上床睡覺

依偎在一起的時刻，能讓兩人感到幸福和安全，而最好的依偎時間就是睡前，兩人靠在一起聊聊天，結束這忙碌的一天，是件很美好的事。

5. 一起規劃想做的事

你有沒有覺得規劃旅行的欣喜感，有時比旅行當中還多呢？和另一半一起規劃未來想做的事，例如一起去吃某間很久沒吃的餐廳，或一起去某個地方來個三天兩夜的旅遊，在規劃當中所獲得的興奮感受，能為兩人的感情加溫。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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