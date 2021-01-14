在過去生活中，我們時常聽到「我是為你好，我才要偷偷把這個秘密跟你說」、「沒有我當時的幫忙，你會有今天的成就？」、「你是我重視的人，我才要花時間給你的建議，不然，你真的不是我的朋友」。仔細回想這幾年，無論是職場、或是私下朋友情誼相處，這類似的口吻，乍聽之下備感溫暖、有人伸手拉一把的感覺真好，又不知道哪裡出了問題，總覺得哪裡怪，壓力逐漸延伸，但內心時刻提醒打住，一定是自己想太多、應立即停止猜忌對方的好及目的性。

我有一位同事叫做Jerry，是時尚產業的資深公關，日常可以看見他對於生活品味的要求、工作上除了是分秒必爭之外，對於新聞報導的露出及高情商的危機處理，讓我們周遭所有人，不得不欽佩他在工作上的表現效率和能力；回到私底下，只要不合他意的人事物，彷彿是遭受天譴般天打雷劈，他便命令別人聯合起來孤立排擠你、共同批判不入眼的人、甚至不願理性看待問題背後的真實性，一切純屬「就是要給你好看，讓你明白是你做錯事！」、「我們不再是朋友，你過好你的日子，其餘都不必再說！」林林總總的模式輪迴，也是下馬威給周遭同步知曉，他是有本事做到這樣的地步，說穿了，就是地下的審判官，沒有人可以說不，出來混就是這樣如此現實也惡霸。

委屈嗎？職場圈子如此小，是朋友也得步步為營

你說像Jerry這樣個性的人，白天風風火火把工作弄得無懈可擊，熱於幫助別人、行俠仗義、海派又樂觀大方的假象，殊不知也沒料想到，另一個面相卻是太過於情緒化的樣貌，的確讓許多人吃不太消，只能說尊重他，但不會想要與他深交成為朋友。這樣的人，從學生時代到出社會的此刻，過去環境的造就、原生家庭及成長歷程欠缺教育而放縱，擅用「綁架或勒索」的言語，帶頭作亂，身旁的麻瓜群眾，擔憂害怕成為下一個「被施暴者」，也只能乖乖聽從指示順從，跟著多數人一起順風向、顛倒是非，只為了「保護自己，剩下的，一律就跟著即可明哲保身」。

諷刺地，這樣的故事情節，從來不會減少，小至小學生的校園，大至職場及朋友圈的顯白霸凌。這類人的好人緣是真的如此受歡迎嗎？未必喔！很有可能都只是建構於「利益上的往來、蹭熱度的假服從、怕得罪過後的殘局得花時間再次解釋及收拾」。受到這類人幫忙者，還真以為遇到貴人相助，於是掏心掏肺，無話不說，情同兄弟姊妹；一旦遭受「冷處理」的情節上演，無論再怎樣理性解釋、放軟身段致歉、花錢買奢侈品百般討好，都找不回「真心換絕情」的曾經，你也不是第一個遭受如此對待，步步為營且患得患失也只是剛好而已，要做的，就是「斷捨離」不營養的情感關係，沒必要對這樣的人如侍奉皇帝一般，丟了自尊及難能可貴的善良、迷茫自我。

一切我說了算！你不聽話，就不是我的人！

天生有強迫及控制的人，多數都是「害怕失去，沒安全感」，必得用著「強制聽話」來鞏固地位及價值；假設他們發現你硬的不吃，他們其實也會順著節奏走，端出軟性的姿態，打著「為你好、替你著想安排」讓你慢慢放下心防及顧慮，暗示引導你走向他們所設置的「圈套」，入籠了，你就是聽話的小白兔，如果還不收服入籠，直接撕破臉、惱羞成怒的咆嘯，告知全世界的人，你是如此不厚道、不受教。

話說回來，經歷許多年的反省自責與檢討，就是找不出做錯事的緣由，屢屢回想曾經如此要好的情誼及回憶，為什麼最終是這樣貌合神離、不相往來的結局，極度挑剔自己、自卑羞怯，難道是自身的問題，進而導致關係劃上終止？

這類「施暴者」有著共同的特點，未來，我們也要盡可能避免交涉，甚至保持「不過界」的關係距離，才是真正和平的相處之道。無論是在職場環境、朋友之間的相處，更是時常可以碰到類似的情形：

1.不爽，是直接顯露在臉上，無須再解釋也懶得說明

2.冷淡處理，不願花時間在與你的任何情感

3.呼朋引伴，指示所有人一起排擠：這樣的情境很無奈，在一個空間無人可以互動、說話、吃飯及訴說心事，感覺全世界都與自己為敵，深刻造就「被施暴者」心理創傷及霸凌陰暗，這是「施暴者」最擅長安排的事；同時，也宣示自己才是真正的領頭羊、佔地為王的地位豎立。

拋開莫名其妙又說不上來的朋友，一切以自在、不緊繃的關係為主！

我的新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》其中一篇提到：「你可以委屈一天，但不要委屈一年；你可以消極一天，但千萬不要消極一輩子。」最好的年紀要投入最合適的個人投資，甩開年齡與旁人毫無相關的附加焦慮，重拾你內心的自信與希望，人生的日子，有再多的時間也不該被他人牽絆。能保有關係中的尊重與禮貌，大致已足夠，雙方友好的前提下，不讓對方緊繃、尷尬，也讓自己平心靜氣地思考「關係」的必要性：多餘的，請狠下心直接放棄。你不是少了朋友，而是多了時間認識讓自己得到更多滋養的朋友。

出社會難免遇到太多內心戲、過度情緒化的人，他們其實都是一顆不定時的炸彈，過了三十歲的我們，無須再花太多時間與力氣去討好這樣情誼上的關係；別再老生常談「為誰好、出發點立場、未來打算」當作一個說嘴的開場，放縱自己的情緒，之後再要求買單及低頭，實在不是朋友間會出現的正規關係。過了三十歲的我們，提早透徹認清不營養的勒索，不讓自己瀕臨關係窒息的困境，對於「情感綁架」的勒索，盡快停止及遠離這類人的無的放矢、過度奢求。

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