▲外型確實是愛情市場的一個重要的條件，但絕對不是全部。（圖／截自TvN）

從《女神降臨》看愛情／談戀愛會看外表，真正相處得久是看內在

最近討論度熱烈的《女神降臨》你看過了沒？改編自同名漫畫，主要是描述對外表感到自卑的善良平凡女生任朱靜，曾經因為長得太醜被霸凌，透過化妝變身校園女神，和有傷痛過往的校草李修豪的愛情故事。

我曾經有個女生朋友和男友交往超過一年，都沒有讓對方看到自己的素顏，即使算是半同居也沒有讓對方看過，她曾說有長達一周沒有卸妝，我總是力勸她卸妝，畢竟如果男人只因為妳化妝美而交往，那就是只看外表、內心膚淺的人，這樣的愛情根本不真實，也不是愛上真正的你。

就像劇中的男主角他喜歡的是任朱靜溫暖的個性，並沒有覺得化妝前後有什麼落差，這就是喜歡對方內在多過於外表的例子。我和奶爸第一次見面我也是素顏，直到交往快一年我偶爾出門才化妝，我和他算是另類的相反順序，以前我談戀愛都是美美的出門約會，但和他則是一開始就是最真實的自己、最真實的個性，完全自在的相處，所以他都說他喜歡我是因為很好聊（完全沒有外表因素）。

外型確實是愛情市場的一個重要的條件，但絕對不是全部，我收過很多長得很漂亮的女生寫訊息告訴我她失戀或是被劈腿，長得漂亮不代表人生和戀情就會順遂，外表只要長得乾乾淨淨、看起來順眼，有時候其實更具有魅力。

有研究顯示，長得美的女生，他們身邊的追求者比顏值屬於平均值的女生還少，真正受歡迎的，可能是普妹而不是大美女。

所以阿！每天認真打扮打理自己雖然重要，但是有內涵的內在其實也很重要！如何成為很有吸引力的女人，以下幾點可以來看看：

1.擁有自己事業的女人：

很多女人都以為只要長得漂亮就能夠吸引男人的目光，其實只有對一半！因為漂亮的感覺會隨著相處時間而降低，真正能夠持續吸引男人的，那就是妳擁有令他佩服的本領，當妳是一個擁有事業心、有眼界的女人，男人就會對妳另眼相看的！

2.生活態度積極與溫暖的個性：

妳可以發現男人喜歡的都不是陰沉的女人，受歡迎的女人通常都是開朗、容易打成一片的女生，他們有種溫暖的個性，彷彿和他們聊什麼都沒關係，這類型的女生會比較容易打開男人的心房，並且遇到事情都希望有妳在他身邊。

3.多充實自己：

所謂的充實自己不是要妳樣樣都要精通，而是妳要去多了解一些妳有興趣的事，以及多看書，當妳多閱讀、多學習、多了解很多事物以後，妳會發現妳和男友什麼都能聊。很多正妹愛情失敗的原因其中之一就是話題不對、不知道要和對方說什麼，但談戀愛培養感情很重要的一環就是聊天，談吐會影響別人對妳的看法和觀感，這點很重要！

我不是要說外表一定不重要，外表還是很重要，但是長得乾淨會比濃妝豔抹來得吸引人，大家不要以為男人喜歡的一定是標準型：大眼、挺鼻、瓜子臉、長腿胸大，這樣的女人根本是萬中選一，花時間把自己化得濃妝到不像自己，還不如花時間多了解眼前男人喜歡什麼，和對方相談甚歡來得重要！

就像雨果說的：「假如沒有內在的美，任何外在的美都是不完整的。」內在和外在，是同等重要的。

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