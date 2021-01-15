彭孟嫻／該如何「找到愛」？吿訴妳讓愛發生的三種方式！

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的愛情觀點：

讓愛發生，其實就在不期而遇的把握中。要「找到愛」隨時隨地都有機會。當機會降臨時，不要忘記如何搭上線的方式。（請看內文）

要知道「選對活動」，這就是為什麼有的人在旅行中，也能遇到合適的戀人。有的人散步也能找到愛，要記得保持「真性情」，這就是因為真性情會讓妳在「場合」與「活動」中自然找到愛。

讀者來信：

老師，為什麼有的人旅行就能找到戀人，有的人散步也可以找到真愛。但是，我參加了很多活動與研習營，但是我都無法遇到愛。為什麼有的人就好像有比較好的戀愛運？我想知道如何找到好的男朋友，尤其過年快到了，我媽又要不停唸，要我趕快找個男朋友，我自己也很想交男朋友，但就是遇不到好的。老師，有什麼方法可以找到好的男朋友？

彭孟嫻Jessica Peng 給讀者＆《姊妹淘》的回覆：

常常有讀者問我，老師，到底要「在哪裡」＆ 「去哪理」找到愛情？

其實，要遇見愛情，或者找到愛情，就要在不期而遇當中，好好把握。也就是說，當妳在一個場合，遇到對方，如果對方讓妳的感覺不錯，那妳就應該要有意願與對方談談，這樣的談談其實在幾分鐘之內，就可以知道對方對妳是否有好感。之後，在「幾次談話」之後，就可以知道雙方是不是互相欣賞。

舉例而言，如果妳到固定一家咖啡店，總是常常遇到固定在咖啡店的顧客，妳對其中一位顧客感覺有好感，但是卻不知道對方的背景，也不知道如何與對方攀談。其實，這個時候貿然的與對方談話，有時候真的會嚇到對方。但是，如果換個場景，當妳到一家咖啡店，但是店家因為座位不夠，希望妳能夠與其它客人同桌，這個時候，妳就問那位妳常見的顧客，是否可以與妳同桌。如果這個時候，對方低頭看手機或持續使用手提電腦，那麼妳知道，這樣的場景就是沒有認識深談的後續。但是，如果對方對妳微笑，那麼妳就可以順勢地問一下對方最近有什麼時事消息等，因為對方正在看手機。這樣之後能不能有友誼的開端，其實就在前幾分鐘的交談就可以知道。

要找到愛，在此我有幾個建議給《姊妹淘》：

1.凡事都有機會，但是凡事也都不是絕對：須重視雙方「默契度」、「配合度」、「妥協度」

在愛情中，一定要知道任何地點，都有可能遇到妳的真命天子。但是，這樣的意思並不是代表，遇見了一個令妳心儀的對象，而且兩個人又聊得來，那就會有結果。

因為愛情的組合是「綜合」的，就像綜合餅乾禮盒的組合，要能夠有天作之合的緣分，當中每一片餅乾（因素）都要齊全。

這樣的意思也就是在愛情中，不是只有外表的吸引，以及聊天的互動，其實還包含了太多的因素，諸如生活習慣、興趣愛好、理財觀念等等，除此之外，雙方的「默契度、配合度、妥協度」都是要點。

2.任何的活動，都是找到愛的契機：前提是妳自己必須選對「活動」

很多女性參加一堆興趣班、學習班，想要藉此認識真愛。

但是，參加一大堆，最後都沒有遇到合意的對象。其實，原因就是因為參加的「活動錯誤」。

舉例，根本不喜歡潛水與曬太陽的女生，卻報名海上活動。就因為聽到朋友說，喜歡戶外運動的男人比較有活力。但是，如果妳是一個不喜歡運動的人，那麼妳跟一個有活力與喜愛運動的人在一起，那就一定很辛苦。

以我而言，我是屬於外向性格。我平日的工作看似靜態，但是我擷取能量的方式是必須在戶外與大自然。如果我跟一個不喜歡大自然的男子在一起，那就不適合。所以，當妳在選擇「場合」的時候，一定要選擇真正符合妳的「真性情」，這樣才能在場合中，遇到互相心儀的對象。

這就是為什麼有的人在旅行中，也能遇到合適的戀人，有的人散步也能找到愛。那就是在當中的「場合」與「活動」是雙方契合的。

3.要突破習慣性的反對：不要選擇一個隨時否定妳的人，那不是愛

日常生活的表達很重要。在交談中，要注意觀察對方的言行舉止。記得「不要選擇一個隨時否定妳的人」，因為這樣的愛，不是找到愛，而是毀滅妳。

有的人在交談當中，常常會特別地否定對方的觀點，試圖要表現出男人的權威，其實喜愛否定女人的男人，就是控制欲的類型。

要找到愛，就要找到高品質相處的愛。如果妳是一個可以接受言語控制的女性，那就無可厚非（我個人是不贊成），但是，如果妳是對於這樣談話的男人感到對方總是「否定妳」，那樣妳就應該在平日不需掩飾自己的真性情，這樣妳在不同場合當中，才會吸引到與妳交談磁場契合的人。

因為，我們每個人每一天都有很多機會遇到不同的人。從早上通勤，之後在公司上班或者與客戶互動、中午用膳、下午開會等，之後下班的路線與下班後的社交場合。其實，每一天都有很多與人交流的契機，也就是每一天都有機會找到愛。但是，千萬不要在生活中壓抑自己談話的「真風格」，否則就容易吸引到錯的人。

當然要找到愛，我並無法三言兩語解說。所以也請讀者還沒有閱讀過我寫的書籍：《戀愛脫單魅力學》，可以在書中讓我陪妳走進「找到愛」的過程，因為讓愛發生，就在不期而遇的把握中。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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