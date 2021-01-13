越早做越好！趁三十歲前，一定要堅持做的六件事情

▲二十幾歲的時候，投資自己才是最聰明的回報。（圖／Shutterstock）

1. 別喪氣

喪氣是容易習慣的，積極也一樣，都能養成習慣。

喬伊絲．梅爾在《好習慣，壞習慣：突破個人生活和事業瓶頸的14種習慣》這本書裡提到，好習慣對人有益，可以增加人生的樂趣並賦予其充盈的力量，而壞習慣只能讓人感覺不安、不悅，一事無成。習慣就是人們不假思索就做的事，是人們日常的行為方式，或是經由不斷重複而形成的行為模式。人們有百分之四十的行為，是出於習慣。

遇到一件好事，喪氣的思維習慣是他竟然得到的比我多，而積極的思維習慣是我今天獲得的比昨天多。

遇到挫折，喪氣的思維習慣的是弄死我算了，而積極的思維習慣是打不死我的只會讓我變得更強。

遇到失敗，喪氣的思維習慣是我倒在地上起不來了，而積極的思維習慣是這都是經歷，會讓我的未來越來越好。

思維不同，久而久之，人和人之間就不一樣了。

2. 多讀書

永遠不要連續三日不讀書，否則人會很容易變笨變傻。

現在流行聽書，但別忘了，讀書不僅能吸收知識，還有能讓自己安靜下來的功能。所以，讀書永遠比聽書更有收穫。

讀書是自己和自己的交流，是自己和作者的交流。

外出時，包包裡習慣性地帶上一本書，塞車、閒暇、無聊的時候拿出來翻兩頁，翻著翻著，就讀完了一本書。

健身固然重要，但健腦更重要。

3. 運動

別小看鍛鍊身體。

二十幾歲時不堅持運動，三十幾歲時想做點什麼，總有病痛突如其來，從天而降。

高中時我們最愛的是體育課，上了大學我們逃得最多的，還是體育課。

《運動改造大腦》裡提到，每週只需要行走三小時就有益心血管健康，少量運動有好處，在合理的範圍內，運動越多則效果越佳。

二十幾歲時累積的身體素質，都是為三十歲時更好地創業打下的扎實的基礎。

除了運動，也請堅持健康的飲食，比如少糖、少主食、少油。除此之外，堅持體檢。

西方人每年都會堅持體檢，而華人總是把錢存起來，最後錢都花在治療重大疾病上。

身體是靈魂的載體，再有趣的靈魂，也經不起多病的身軀。

4. 定期打電話給父母

尤其是遠行的年輕人，要了解父母的生活作息和他們的身體狀況。

二十幾歲時，趁著父母的身體還算好，努力奮鬥。

常幫助他們糾正一些不好的習慣，也幫助他們熟悉網路世界的生活模式，例如教他們使用線上支付、外賣、影片等軟體。

越長大，越怕在深夜接到父母的電話。

所以趁著他們身體還好，一定要多溝通，多了解一下他們，防患於未然。

5. 每年至少去一個陌生的地方

無論你有沒有錢，每年都應該努力去一個陌生的地方：出不了國可以到外縣市，出不了外縣市至少要走出自己住的村莊。

要努力從窮遊變成富遊，要在路上思考、尋找、發問。

有時候，見識比知識重要，跨出舒適圈，外面的世界更大。

如果實在去不了遠方，也別忘了，書裡也有遠方。

6. 存一點錢

如果你剛開始工作，還沒有太多收入，千萬別做月光族，每個月薪水的百分之二十一定要存在銀行裡，做自己的備用資金。

《最富足的投資》裡講，那些善於存錢和投資學習的人，在一生中很少面對財務困境。

人們在年輕時很容易亂花錢，記得定下一個比例，從薪水裡抽出這部分不要動。把這些錢累積起來，它們會變成只屬於自己的安全感。

還要拿出一定的比例去投資學習。在這個年紀裡，別做什麼資產配置，其實，你也沒什麼錢可以配置。記住，去創造、去打拚，這正是創造的黃金年齡、最好的歲月。

二十幾歲的時候，投資自己才是最聰明的回報。

文／李尚龍

本文出自《三十而已，最好的明天還在等你》圓神出版

【看更多請到博客來】