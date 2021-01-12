真愛關係中會具備的四個特質，這是所有幸福夫妻都會有的共通點

▲分享真愛關係會有的幾個特質，這也是許多幸福夫妻的共通之處。（圖／Shutterstock）

真愛到底存在嗎？對很多在愛情中屢屢碰壁、不得不心灰意冷的人來說，常感嘆真愛好像沙漠中的海市蜃樓，不由得讓人萬分沮喪，甚至開始懷疑人生（唱）。

走過40年的單身之路，談過無數次失敗戀愛的我在這裡要負責任的告訴大家，真愛絕對是存在的，只是有時我們當局者迷，不敢拿起又捨不得放下。以下就分享真愛關係會有的幾個特質，這也是我觀察許多幸福夫妻的共通之處：

一、就算已經磨合了一萬次，也願意再嘗試一次：

如果生來就合拍當然很好，但即使不是，真愛也願意繼續花時間溝通，也許過程中爭吵不斷、也許有流不完的眼淚，但是絕不會輕言放棄，更不會動不動把「不然就分手」這種話掛在嘴邊。但反過來說，面對真愛你的人也絕不要隨便喊分手，因為他會牢記在心中，當對方不堪忍受而離開，你也就親手放走了真愛。

二、即使狼狽落魄，也要和你共同渡過：

有位朋友去年不幸因公司縮編被裁員，他也就必須節衣縮食，和女友的約會規模大幅降低，其實就是從餐廳電影院改成小吃和在家看電視，沒多久他女友就以各種藉口提出了分手。而真正愛你的人，不管落地的姿態有多狼狽，只要你不失志頹廢，他會願意陪在你身旁拉你一把，如果想試探新交的對象是否值得經營，不妨就告訴對方你工作出了狀況，看看對方的反應，大概就能知道你在對方心中份量到哪。

三、即使不喜歡，也會尊重你的家人朋友：

朋友M已經和男友同居超過七年，但在這七年間，她身旁的家人、好友從未見過她男友，要不是有照片佐證，我們都快懷疑她男友是幻想生物。想當然，M的父母一直催促M將男友帶回家給家人認識，畢竟都已經七年了。原來M的男友來自書香世家，家人不是政府官員就是教授、律師等，而M的爸媽經營舊式棉被店，生意其實也不好而且書念得也不多。M每次提議帶男友回家，男友總有各種理由拒絕，逼得再緊一點就說：「妳覺得我跟妳爸媽會有話聊嗎？是要聊聘金還是什麼？」對M的朋友也常表露輕視之意，M因為愛也因為自卑，在這段關係中處於下風，但即使如此退讓還是沒有換來真愛，在他們交往的第八年，M的男友劈腿年輕女孩，並且光明正大的要M接受「開放式關係」。

一個真懂愛的人，即使他不欣賞你的家人朋友，但也會出於尊重你，也連帶尊重你的親友，因為他會理解這些關係對你的重要性，如果一個人口口聲聲說你很重要，卻遲遲不肯去認識你的親友，那麼你真的沒那麼重要。

四、在你需要的時候，他能在而且能扛

我曾談過一個男友，每當吃喝玩樂或是風花雪月的時候，他從來不缺席，表現得也非常溫柔體貼。

有次我拜託他協助我一件重要的事，且早在三個月以前就徵求他的同意，在這三個月之間，我多次反覆詢問他是否確定可幫忙，如果不方便的話可以跟我說，我另找他人協助，他都拍胸脯保證沒問題，為了感謝他，我還事先請他吃了大餐。結果到了當天，他先是說起不來，好不容易叫起床了，卻擺張超臭臉且拖拖拉拉，還不到中午他就說各種頭痛身體不舒服，想要回家了。

像這樣的人，恐怕在老婆生產當天，也會因為難以起床而叫老婆自己搭計程車生產，就算好不容易到了醫院也會抱怨連連，真愛你的人會讓自己變得堅強，以便具備保護心愛的人的能力，如果他永遠只出一張嘴，那就表示他對你的愛，並不足以讓他願意成長。

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