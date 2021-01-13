▲真正的歸屬感是你發現自己不需要歸屬任何事情，你唯一要歸屬的是自己的內心。（圖／Shutterstock）

真正的歸屬，是有天你學會跟自己相處

不要隨便去探測別人的底線，

也不要一再為了別人妥協自己的底線。

活著，每個人都有自己的世界要忙，

沒有人可以完全理解另一個人的想法，

允許別人有做自己的空間，

同時也保護好最喜歡的自己，

而不是一再地要求自己去配合別人。

真實的世界總是充斥著很多的現實，

所以我們才要照顧好自己，

帶著更多勇氣面對世界。

追求安全感是人的本性。然而，安全感並沒有通用的準則，有些人需要存錢才會有安全感，看到存款數字減少會焦慮。有些人需要花錢才有安全感，需要物質的刺激來提醒自己的存在。有些人喜歡下班立刻回家一個人，有些人需要熱熱鬧鬧一群人。

相較於安全感，我對歸屬感有更多的共鳴。就字面上的認知，歸屬感是認同自己成為某個人或環境的一部分，好比同學、團隊、教會、家庭，進而從中找到自我。

在上網普及之前，人大多是從群體聚會中尋找歸屬感，如今人也可以在網路上的社群裡找到歸屬感。對我來說，安全感比較像是從外部尋求，而歸屬感是從內在尋求；安全感依賴的是環境，而歸屬感需要的是心境。

有時，這兩者說的是同一件事，有安全感的地方更容易讓人產生歸屬感，擁有歸屬感的人更容易在陌生地方找到安全感。

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不知道你有沒有過類似感受，曾經在人生的某個時刻，心中有股聲音不斷在鼓譟：「為什麼我現在要在這裡？」。

還在園區工作時，我的生活樣貌跟現在差別很大，工程師的工作雖然每天要應付不同的問題，但工作型態跟內容都差不多，經常是待在辦公室從早到晚盯著電腦螢幕修改電路圖，一天就這樣過去。

在決定離職的前幾個月，我心中就經常出現這股聲音：「為什麼我現在是在這裡？」不是指工作繁忙回不了家的意思，而是天花板飄下不知何處襲來的壓力，有一種全身被孤寂籠罩無法脫身的感觸，覺得自己無法融入到那份工作裡，可是又很努力想要成為工作環境中的一分子。

我當時的感覺就像這樣：希望有歸屬感，但愈是努力融入那個環境，卻發現愈是得不到歸屬感。那種感覺好像是被一塊大石頭重重地壓著，你可以呼吸，只是會一直喘不過氣。當一個人失去歸屬感時，就算是原本熟悉的環境，也會開始變得陌生。

只是說到歸屬感，它似乎跟「做自己」抵觸，這部分曾經讓我困惑。

你不妨想想，看到「歸屬感」三個字你想到了什麼？是擁有足夠的安全感？還是成為某個群體的一分子？或是在朋友間或同事中感到自在？

再請你想想，如果說到特立獨行「做自己」，你又會聯想到什麼？不盲目從眾？即使當個邊緣人但只要活得開心就好？還是無論是否會被排擠，都要有勇氣說出自己的想法，堅持追求自己想走的路？

在我剛接觸到歸屬感這一詞的時候，確實納悶它跟做自己之間的衝突。雖然跟安全感一樣，如何擁有「歸屬感」或是「做自己」並沒有標準答案，但多多少少能感覺到它們並不在同一個光譜上，彼此好像無法同時存在。

直到有天，我意識到歸屬感並不能向外尋求，雖然從字面上看它確實像是依附某個人、某件事，或某個情感，但它確實應該是由內心產生。換句話說，真正的歸屬感是你發現自己不需要歸屬任何事情，你唯一要歸屬的是自己的內心。你不需要成為某人口中的「誰」，而是在探究的過程中慢慢知道自己是誰。這跟做自己並不抵觸。

並不是說你就要做個跟別人預期不同的人，就算你的行為跟別人預期的一樣也沒關係，只要那是你願意成為的自己就好。能夠成為喜歡的自己，同時別人也喜歡那樣的你，非常好；倘若別人不喜歡那樣的你，也無妨。

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那要如何才會讓自己有歸屬感，又不至於失去原本的自己？

有個練習你可以多嘗試的：懂得尊重自己的底線，然後適時地跟別人說「不」。

首先，你必須設定好自己可以容忍的界線，當某件事或某個人抵觸到那條界線時，你要有所反應，你要為自己堅持，而不是一再地妥協。

所謂的底線，並不是多冰冷無情的態度，它就是一種分辨的能力而已。就像你知道自己喜歡吃什麼美食、看什麼電影。建立底線，別人才會拿捏分寸，你也才能保護自己最在乎的事，把時間留給最重要的人。

當然，有時候考量工作內容必須配合別人，或是無奈接受主管的命令做自己不認同的事，但你不能因此習慣什麼事情都逆來順受，而是應該嘗試在可控的範圍內，練習為自己想要的事堅持。

另一個底線，是知道何時要勇敢地不合群。

我在準備研究所入學考時，不希望自己對結果有遺憾，決定全心投入準備考試，同時減少跟朋友之間的互動，許多行為就顯得「不合群」。當時一星期會有幾天需要從住處搭車往返補習班，下課後同學會彼此在車上聊天、吃宵夜。若考量人際關係，我當下應該要加入他們聊天的話題裡，顯示我的合群。

不過我那時選擇戴上耳機，低著頭繼續看上課的筆記，那個當下我顯得很不合群，但我是有決心想要考好研究所，我知道該有的界線在哪裡，所以我很堅持做我覺得對的事，就算我看起來不怎麼合群。最後也因為有堅持自己的底線，才有機會錄取想要的研究所。

不只是人生的選擇，在生活中與人相處的互動，或是工作上的時間管理、任務規畫都一樣，你要為自己設下明確的界線，這樣別人才不會濫用你的好心或是寶貴的時間。該合群時合群，不該合群時婉拒，這就是分辨，分辨自己想要的人生。

重要的是，不要因此害怕讓別人失望，不要害怕用更真實的自己去活著。我們都會害怕讓別人失望，會擔心自己是否做得不夠好，會自責父母吵架是不是都跟自己有關，會顧忌在別人面前表現出脆弱的一面，會恐懼失去某一段關係。也因此，有些人會把真實的自己隱藏起來，強顏歡笑附和其他人，或是無力地被人予取予求。

其實，喜歡你的人，會連同你的缺點也喜歡；在乎你的人，會在乎你有沒有看見自己的優點。讓別人失望，不代表就是沒用的人，為自己開心，不代表就是自私的人。

如同一項技能需要經過練習才會熟悉，擁有歸屬感也需要練習。前提是，你要先正視自己的需求，以及分辨哪些是別人不合理的要求，試著在每一次練習中去克服它，練習拒絕不對的事情。就算失敗也沒關係，因為你還可以再進步，只要下一次做得比現在還好就可以。

擁有歸屬感，並不是你找到了某個跟你形狀相異的地方，用力地凹折自己再硬塞進去，期待從此就可以安全地待在裡面；而是你終於發現，可以在不需要任何人的同意下也能放心做自己。

或許，歸屬感真正的意思，是我們要全心全意歸屬自己的情感。不需要配合誰，不用屬於任何地方，每個人都有自己生命的輪廓，衷心地相信自己足夠完整。

文/艾爾文

本文出自《在不完美的生活裡，找到完整的自己》三采文化出版

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