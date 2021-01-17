▲男人很常是拒絕溝通的那方，可能是個性使然，也可能是後天影響，但這往往都困擾著女生，一來造成兩人感情的阻礙，二來彷彿始終都無法真正認識他。（圖／Shutterstock）

為什麼他什麼都不跟妳說？男人總是讓妳摸不清頭緒的三個原因

男女相處當中，其實絕大多數的問題在於缺乏溝通，於是當兩人想法有分歧時，關係的裂痕就會越扯越大。相較於女生，男人很常是拒絕溝通的那方，可能是個性使然，也可能是後天影響，但這往往都困擾著女生，一來造成兩人感情的阻礙，二來彷彿始終都無法真正認識他。

以下這三個原因，是大多男人總喜歡把想法和心事放在心裡，或是乾脆跟朋友聊就好的原因，如果是妳能改進的部分那當然很好，但倘若是對方的習慣，那妳除了忍耐，就只能不厭其煩地找尋能跟他建立溝通的模式了。

01. 妳又沒有問。

這句話是男人最愛講，卻也是女生最痛恨的。因為這句話妳要說他錯也不對，的確妳是沒問，但沒問就不主動講，這算哪門子的相處呢？而且妳也不想把一段感情當作拷問一樣，不過很多男人就是怕麻煩，覺得沒什麼大不了的有什麼好講的，只是往往他們覺得沒什麼的事情，對妳來說卻都是重要的小事。

所以妳只能循循善誘地告訴他，哪些事情是妳在乎的，希望他能主動和妳分享，培養起妳們溝通的默契，也許這樣的情況就會減少很多。

02. 不想被妳窮追不捨的提問煩。

有一種情況是，男人主動分享了一些事情，接下來就是妳永無止盡的問題，甚至三不五時在之後還會翻起他之前說過了什麼。像這種是因為妳沒有拿捏好聊天的分寸，即使再親密的關係，有些事情還是要點到為止，如果每次都要這樣追根究柢，那不如一開始就不拿出來講，放在心裡還省事多了。

所以，要知道什麼是重要的，什麼是可以不追究的，那男人才會想跟妳聊聊，大多數的男人不喜歡在一件事情上磨蹭太久，也別讓妳的好奇心變成煩人的工具。

03. 沒這麼愛，很多東西便懶得交代。

要記得，會跟妳說心裡話的男人，是在乎妳的，反之，不想跟妳交心，不想多分享自己的事情，不過就是不覺得妳的重要性，沒有需要到和妳赤誠相向。

無論妳跟他溝通幾次，竭力想去建立起相同的對話頻率，但對方總是興趣缺缺，那或許就像妳只跟自己信任、重視的人分享心事一樣，不是他不講，只是他不想和妳講。

男人OS：女生總是愛說「我沒事」，要男人猜才煩吧。噢，沒事。

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