性幻想好罪惡？關於性幻想的五個祕密

我不諱言自己很容易被當成性幻想的對象，因為長期發表情慾文學作品，自然被聯想為都是艾姬本人發生的故事，也替我做了人物設定。創作和現實經驗當然有著距離，只是需要豐沛的想像力。身為另類「性幻想」高手，想和大家分享關於性幻想的五個秘密。

1.女人說不出口的性幻想和男性一樣豐富。

據國外網站調查，女性說不出口的性幻想包括從後面來、粗暴的性、感覺被剝奪（例如被矇眼或綑綁）、成為人質、主人與奴隸、3P、野戰及特殊地點、讓伴侶看著自己DIY、和陌生人做愛。不是只有男性會幻想，女性的幻想內容題材也和男性一樣豐富。

2.性幻想的原因是什麼？

依據性心理學博士Justin J. Lehmiller在2018年研究調查，歸納出幾個常見的性幻想原因，包括喚起性慾、好奇不同的性經驗、滿足未被滿足的性需求、暫時逃避現實、抒發被現實社會視為禁忌的性慾、計畫將來發生性關係、減輕焦慮、增強性的自信、滿足沒被滿足的情感需求、防止性交時分心、彌補另一半性吸引力的缺乏。

3.性幻想好罪惡？可以在和伴侶做的時候想著別人嗎？

單身一個人的性幻想通常礙不了誰，一般來說會令人有罪惡感的情境是當你在和伴侶親密行為的當下，腦中卻幻想了其他、特別是你認識的對象，你可能會覺得這是精神出軌和背叛。我個人覺得若只是帶有「助性」目的，不需要有罪惡感。或許還可把幻想的對象當作暖場，讓你和伴侶之間的親密行為更順暢。

4.性幻想的優點，你需要性幻想嗎？

在性心理學博士Justin J. Lehmiller的調查中提到，某些時候性幻想是為了抒發被現實社會視為禁忌的性慾，或是滿足未被滿足的情感需求、性需求。從這點看來，對身心健全的個體而言，適度的性幻想有助於維持自己平衡的生活。只要分清楚幻想與現實，當你藉由幻想滿足需求，就不必真正去做那些禁忌的性。

5.親密關係需要想像力。

將性幻想運用於促進伴侶親密關係也是很棒的方向，特別是長期交往的伴侶或老夫老妻，也許新鮮感和熱情都逐漸消退了。此時可以多點角色扮演，或是在過程中增添幻想的情節，藉由語言或身體語言來激發對方的幻想。例如女性想像被施暴，如果語言說出來像被真的綑綁和強暴，也許也能讓對方很興奮喔！

「性」是與生俱來的慾望，「性幻想」不應和道德與否或罪惡劃上等號。甚至當我們了解性幻想的原因，知道如何處置自己的幻想，將性幻想作為更好的運用，也許我們可以更健康地面對自己的慾望並促進伴侶之間的親密關係喔！

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

和艾姬說說話

Line ID : @agilove

加入我的TG頻道: https://t.me/agilove