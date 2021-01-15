「又不是只有你辛苦！」如何不讓牢騷，成為感情問題呢？

▲發牢騷真是一種藝術，尤其當你不希望它成為感情問題。（圖／Shutterstock）

看黃大旺紀錄片《台北抽搐》，印象最深是他說：「如何不讓牢騷成為社會問題。」

像一句自問，也像一段漫長的校正過程。不斷反覆地收攏被生活擠壓的悲憤，一再被不理解而裂痕滿佈的心。

逐漸覺得，摧毀掉人與人之間關係的，讓理智一秒斷線的，通常不會是什麼深仇大恨，而是埋伏在生活中的不順、忍耐、白眼，諸如此類，很小很小的日常不滿，有時甚至連「抱怨」都稱不上，僅是牢騷，殺傷力卻出乎意料地大。

近來天冷，用盡全身意志力起床，冒著永遠不會止息的雨，帶著一身濕氣擠車去賺一份吃不飽餓不死的薪水。

我不知道有誰能知足常樂到一點牢騷都沒有，起碼我不能。

生活實在太多重如泰山的稻草，讓每一次敘述都變成發洩抱怨。牢騷在成為社會問題之前，首先成了感情問題。

發牢騷無非是有點委屈的。怎麼芸芸眾生，自己就沒有福氣成為有特權的那個，也好想睡到自然醒，也好想不必為房租擔心，也好想有人接送下班。

委屈是因為終究是認命的。但聽在朝夕相處的人耳裡成了刺耳的抱怨，免不了要想，我也很累啊又不只是你。

感情最美又最具體的，無非是心疼對方。可是牢騷總會破壞那一層純情又有點憨傻的情感。「心疼」真是一種折磨人的東西，你愈想追求「被心疼」，卻愈容易顯得面目可憎。

所以你說牢騷是一個多麼難以節制的東西（畢竟，抱怨就明明確確是純粹發洩想找人一起出氣罷了）。然而牢騷，背後隱含著太多情緒，討拍有之，分享有之，發洩有之，克制脾氣有之。

偏偏人跟人之間最擅長互相誤會，愈是複雜的情緒愈難被辨認出真心。

如何不讓牢騷成為社會問題之前，不成為感情問題就已經夠難了。

但牢騷不發，無疑是跟自己過不去，積壓太多不滿肯定內傷。

我試過很多種方式發牢騷。雲淡風輕的、氣噗噗的、吃飯中途不經意提起的，發現，居然是誠實點霹哩啪啦講完，甚至末了誠實補上一句「真的好不爽」，這樣的方式最不容易讓對方誤以為是指桑罵槐的抱怨，兩方都沒有壓力。

你說我就聽，說完就算了，飯照吃，覺照睡。

再來是，讓牢騷生出一點安慰。比方說，我曾擠在動彈不得的公車裡，看見路邊站牌有一位孕婦撐著傘等車，肚子很大，雙手大包小包。

我在心裡嘆了口氣，生活真不容易。起碼我不必承受懷孕的辛苦。

回家後把這整段心路歷程講給先生聽。他很能理解似的點點頭說，對啊，妳很辛苦，別人也很辛苦……。

發牢騷真是一種藝術。尤其當你不希望它成為感情問題。

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