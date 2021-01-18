很多人都忽略了：只有相伴不夠，愛情中的「優質陪伴」才能讓感情升溫

我們都不可否認「陪伴」在一段關係中的重要性，對於某些人來說，陪伴更勝於甜言蜜語、鮮花巧克力。

美國情感專家 Gary Chapman 將愛情的表達方式（愛之語）分成五種，分別是肯定言語、肢體接觸、服務、送禮物和優質陪伴 ，每個人喜歡的和慣用的愛之語有所不同，因此對於愛之語是「優質陪伴」的人來說，若對方陪伴自己的時間很少，即使對方買了很多禮物給自己，也無法滿足他對於愛的需求。

那優質陪伴和一般的陪伴有什麼不同呢？其實最大的差別在於「專注」，在陪伴中你們是各自滑著手機，還是開心地交流今天發生的趣事呢？這會讓陪伴的時間帶來不一樣的意義和效果。

優質陪伴必備要素

優質陪伴其實並不困難，也不需要佔用很多時間，主要就是給予對方「我的心與你同在」的感覺，只是在一起久了很多人會懶得去做，或者已經忘了要做。不過，別小看這些時間，感情的熱度必須仰賴優質陪伴來維持，如果你的另一半愛之語是優質陪伴，更是如此。要提供優質陪伴，你可以這樣做：

1. 眼神接觸

眼神接觸是表達「我專注在你身上」的基礎生理語言，它能讓對方感到被尊重、被愛、被重視，看起來很簡單，但有多少人看手機螢幕的時間比看伴侶還多呢？

2. 積極傾聽

有一句話是這樣說的：「很多人傾聽只是為了回應，而不是為了理解。」也就是說表面上你的確在聽另一半說話，但其實並未真正在傾聽他想表達的東西，尤其是對方在表達情緒的時候，反之，很多人會急於給個建議來解決他的情緒。積極傾聽和一般傾聽不一樣的是，積極傾聽是基於「好奇心」，對另一半表達的內容會給予回應和提問，讓對方真正感受到被理解。



3. 一起計畫某件事

如果雙方近期沒有什麼特別的故事可分享，一起計畫做一件事也是一種優質陪伴，比如規劃年假的旅行，或者找個日子去吃那間很久沒吃的餐廳，計畫某件事帶來的興奮感和期待感，也能提升兩人關係中的正向情緒。

4. 安排優質陪伴的例行公事

如果兩人的工作都很繁忙，在一週的時間中固定空出一段時間，和對方一起做一件兩人都喜歡的事，也是不錯的做法。比如說每週六早上一起爬山，或某週日晚上一起吃火鍋，這些例行公事也能增加生活的期待感，讓平淡的生活更有動力和樂趣。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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