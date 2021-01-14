自然產、剖腹產都要好好照護！傷口護理、沖惡露、溫水坐浴，快速看懂產後照顧重點

產後傷口如何護理？要沖洗惡露嗎？自然產產後可採溫水坐浴來幫助會陰傷口癒合？為了預防產後大出血，需要按摩子宮？剖腹產產後傷口如何照顧？產後可以洗澡嗎？

「終於卸貨了！聽說有很多媽咪都會因忙於照顧小孩，而忽略了產後自我照顧。究竟產後有哪些事項必須注意？」

自然產傷口照護

如廁後沖洗惡露

郭安妮醫師表示，自然產陰道撕裂傷大多不用特別照顧，不用防水，可直接碰水。但仍盡量不要讓惡露附著在會陰部，在排便或解尿後，建議要以俗稱「小可愛」的沖洗瓶裝煮沸過的溫開水清洗會陰部，降低細菌附著在傷口並造成感染的機率，撕裂傷大多在產後2週內可痊癒；但萬一是嚴重的撕裂傷並造成廔管，則可能要以手術處理。

產後如廁後，建議用小可愛至少沖2週惡露；2週後惡露變少時，就不用每次如廁後都沖，可等有惡露時再沖即可。當惡露較多時，可用夜用型衛生棉，較少時用普通型衛生棉，更少時用護墊，然後就都不墊了。衛生棉的厚薄程度依此遞減，當惡露較少時，衛生棉不要墊太厚，以免較易感染。也要勤換衛生棉。

產後大約6週惡露會排完。此外，產後大約2週內，也要經常以環形方式按摩子宮至變硬，幫助子宮收縮，以降低產後大出血的發生率。

可用臉盆接溫水坐浴

自然產媽咪產後可採溫水坐浴，以促進會陰傷口癒合，亦有助於改善輕微痔瘡。大約在生產後24小時開始，可將溫水裝於臉盆中（大約39～40度，不燙手即可。亦可考慮加2、3滴的優碘在水裡），水量需超過臀部的一半以上，每次大約坐15分鐘，然後再擦乾。產後溫水坐浴可持續大約2週，每天可泡1～3次。如果是解便後坐浴，需先清洗過臀部，再溫水坐浴。如果出現暈眩、或心悸、或冒冷汗、或流血量增多，則需停止坐浴。只有自然產媽咪需要以溫水坐浴，剖腹產媽咪則不需要以溫水坐浴。

剖腹產傷口照護

如廁後沖洗惡露

郭安妮醫師建議，剖腹產產後如廁後，無論大號或小號也都建議要沖惡露，至少沖2週；2週後惡露變少時，就不用每次如廁時都沖，可等有惡露時再沖即可。做法與前述自然產相同；此外，也要如前文所述，產後2週內多做子宮按摩。

產後傷口

剖腹產傷口傳統照顧法

如果剖腹產傷口沒有使用防水敷料，只是用紗布蓋著，則要記得傷口不能碰到水，可用擦澡1週後再洗澡，每天擦一次優碘或生理食鹽水，再重新覆蓋上新的紗布。剖腹產傷口大約7～10天後，如果傷口乾燥無膿，即可直接碰水與正常用肥皂洗澡。產後傷口癒合好就可以考慮使用除疤凝膠或貼片，使用3～6個月，可以使剖腹傷口長得比較漂亮。

剖腹產傷口新式照顧法

有些醫師會在剖腹產傷口上貼防水敷料，大約可維持5～7天，因為有貼防水敷料，所以可以直接洗澡，大多也不用另外換藥。5～7天後，再換新的防水敷料，如此更換2次防水敷料後，即可拆掉正常碰水（剖腹產傷口大約7～10天後，如果傷口乾燥無膿，即可直接碰水與正常用肥皂洗澡）。產後一樣是產後傷口癒合好就可以考慮使用除疤凝膠或貼片，使用3～6個月，可以使剖腹傷口長得比較漂亮。

本文出自嬰兒與母親