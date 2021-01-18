分手後立刻跟新對象交往？避免「反彈關係戀情」，讓感情談得更長久踏實！

一段感情的逝去，在歷經別離與分手階段，你會選擇如何療傷？你會選擇先審視前一段關係為什麼走不下的問題，慢慢找回自己；還是藉由與新對象約會來忘卻傷痛，直接邁入新關係之中。外媒 Men’ Health 針對這種「反彈關係」（Rebound Relationship）有了10個提點，無論你是「反彈關係者」還是「跟反彈關係談戀愛的人」，你應該都要了解！

#什麼是「反彈關係」Rebound Relationship？

反彈關係（Rebound Relationship）是指剛結束一段曖昧或與前任分手，便緊接著立馬約會找新對象開始下一段關係的感情狀態。「Rebound」一詞，正是以籃板球作為比喻，投了一球沒中，立馬抓籃板球再度進攻，借代為一段關係進展不順利，直接緊接著再找對象進入感情。

#為什麼會有「反彈關係」Rebound Relationship？

人們在剛分手後容易感到脆弱與迷失，但內心又特別孤獨與需要陪伴，此時身旁若有新對象或可能談感情的人選現蹤，便容易像溺水找到浮木般，忘卻理智緊緊抓著不放，希望眼前這段關係能讓他就此忘卻上一段分離與傷痛。然而，剛離開一段曾真心對待的感情，人不可能沒有傷痛、不需要療傷，一味地趕著找人戀愛想忘卻前任，往往無法清晰去面對下一段關係，與理性去正視自己內心到底想要什麼樣的人。

若你面對的是「反彈關係者」，多數時候，你並不會知道你正處於這樣的關係，除非當事人有跟你明確提及他剛分手，但他很可能連自己都沒發現，他正處於「反彈關係」的情緒狀態。以下 10 個你正與「反彈關係」的人交往徵兆，在此提供給你審視：

1.他不知道上一段關係為何結束？說不出來他從中學到什麼？

這表示他對於上一段戀情未果的關係，沒花時間消化與釐清為何分手的原因。若你的交往對象無法回答這個提問，很可能他其實還深陷在前一段關係的泥淖中，只是他自己仍沒察覺。

2.談感情時他並沒有想定下來的念頭

仍處在「反彈關係」的人，他們此刻很可能只是想要找一種被喜歡、被重視的感覺，只想有曖昧的好處但卻不想承受交往的壓力，他不會想太快給予承諾，或是真的跟你進入正式關係中，一旦你開口要確認彼此關係時，他便可能會就此選擇退縮或離去。

3.他的情緒很明顯就是還沒從上一段關係走出來

跟反彈關係的人談戀愛，跟他相處時，或許表面上他的情緒總是喜悅的，但你可以從相處的過程中察覺，在那微笑的背後，其實還有籠罩著一絲哀傷，因為他其實還沒有走出前一段關係的陰影，他只是藉由新關係來往卻前一段感情。

4.他跟你相處時很常提及他的前任，或是一句都不肯說

若你在跟他相處過程中，你沒有問但他會不斷反覆提及他的前任或前段感情的相處過程；或是當你好奇問及他前段感情時，會總是一句都不肯透露，不願跟你分享為什麼分手的原因，那很可能都表示著他其實還沒走出來。

5.他總是拿他的前任來跟你做比較

當在與你相處過程中，他會時不時拿他的前任的各種相處方式、價值觀、優缺點跟你比較，那表示他其實還忘不了舊情人，所以才會下意識有這種在內心評比的心態。

6.他不會百分百對你敞開心房

一段新的戀情，雙方都需要大量的自我透露來拉近彼此的距離，但你若感受到，跟對方掏心掏肺時總是有所保留，每次的提問都彷彿有一堵牆隔在你倆之間，那很可能就是他的內心其實還沒有準備好放開心房迎接新的人，他對於邁入新戀情仍有所保留及恐懼。

7.他會不斷炫耀你們的新關係甚至狂發放閃文

當人們墜入新戀情時，大腦的確容易因此迷昏了頭，但倘若你發現明明認識不久、交往不深，他卻會想不斷在各大社群平台放閃或是公開你們的關係，很可能他是為了氣前任或是單純想證明自己已走過上一段戀情低潮，但其實內心深處仍還沒走出來。

8.他只把你當成滿足性慾的對象

處於在「反彈關係」的人，很可能會急著找一個能滿足慾望，又能讓他轉移分手注意力的人來愛，但病急求醫的戀情，往往總是讓你們看得不夠透徹也不夠深入，很可能最終又讓你得到一段露水姻緣而已。

9.他愛得太快太急，彷彿你們已經是老情人

剛結束一段愛情長跑但結局失敗的戀情，而陷入「反彈關係」的他，在面對新對象時，他會把你當成他前任的替身，而不是全新的對象看待，他會對待你宛如已經認識許久的老情人，而不像剛認識那種曖昧與青澀，有這種戀愛現象你可能也要留意。

10.你很可能一直摸不透他對你的真實情感

他很可能前一秒對你宛如熱戀，下一秒又會給你超冰冷的朋友距離，因為此刻的他，連他自己都還不知道他想要怎樣的關係，但他只是「想要有個人陪」，處於不知道自己要什麼狀態，便容易給你一種摸不著到底是喜歡你還是沒意思的模糊之中。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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