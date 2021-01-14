▲別期待別人能幫你，走進自己的風景，做自己的人生編劇。（圖／Shutterstock）

離開公司讓我認清，不需要委屈自己去當別人的配角

很多人說「人生如戲，戲如人生。」好似人生就像一場戲，看戲的傻子，演戲的是瘋子，人人冀望自己是戲裡的主角，但隨著長大，演來演去都像極了配角。

人人都嚮往成為人生勝利組，有車有房有伴侶

什麼樣才算主角，最好出生富貴，最好長得一表人才，最好學識豐富，最好有無止盡的靠山跟花不完的富貴，不過哪有人出生都含著金湯匙。

另外一種人就是靠著自身的努力擠進功成名就的驕傲中，於是小時候父母耳提面命，老師用力鞭策，自己也做了許多的努力，就希望上天這個導演能夠眷顧，讓自己一帆風順，考上名校，進入人人欣羨的大企業，更能在愛情中遇見那個高富帥，那個白富美，只是戲仍在進行，大多人好似只是路人甲乙丙丁。

踏進社會之後才發現，你的距離離勝利非常遙遠

大學四年，好不容易熬過了一個又一個學期，畢業後，被某一家不起眼的公司相中了，你誓言會好好盡自己的努力為公司報效勞力，殊不知你回報的不只是勞力，還有新鮮的肝力。

主管無時無刻的咆嘯，同事互扯後腿的心機，無窮無盡的加班，你感受到配角的命，是苦，是淚，是心酸，只有抽屜裡面的零食能安慰你，只有手機裡面的韓劇可以慰勞你，或許人生能當好一個配角也不容易。

絕大多數的人都是配角，沒有真正的主角

好似錯認了自己在演配角，但沒有人是自己人生的配角，不知不覺中選擇了這樣的劇本，心卻掛在別人的劇本裡。

職場上，好不容易終於熬到了一點成績，開始學會拍馬屁，開始學會推諉事情，開始學會如何混水摸魚，開始放棄了夢想，想著好好當一個混吃等死的配角也是不錯的事情。

心裡總好像有一個缺憾，難道一輩子就這樣下去？開始甘願地做別人劇本的甲乙丙丁，卻忘了自己也有寫劇本的能力。你羨慕著那些人都能飛上枝頭當鳳凰，自己卻壓迫在現實裡。

為了生活、現實的壓力，只能演一齣自己不喜歡的戲

把時間賣給了生活，配合著裡面所有人的角色嬉笑怒罵，卻從來不把真心放進去，每天一次又一次重複同樣的戲碼，A討厭B，B討厭C，C告訴你不要相信A所有的話語，你笑著說好，事實上你討厭所有人在這裡面的關係，你厭倦了活在這場鬧劇，卻沒有勇氣離開這齣戲。

曾經我的人生就是活在一場自己騙自己的戲中，我努力的把戲裡的角色演好，在所有人面前戴著面具，只是回到房間力氣耗盡，我花了太多的時間演別人喜歡的那個我，而那個角色我陌生到不想回憶。

人生不只是一齣戲，更不應該是這樣的荒唐劇，更不應該花太多的時間去討好別人，演自己根本不想要的角色，即使你演活了那個角色，別人眼中的佼佼者，撥開面具只剩下一張慘白的臉，你聽不見別人的掌聲，只有心裡在淌血，因為那不是真正的你。

我們應該演的自己，至少落幕時才能擁有精彩的回憶。所以我做了讓所有人跌破眼鏡的決定，去遠行。

離開，讓我認清，不需要委屈自己去當別人的配角

當離開了原本的環境，才發現值得更好的生活，不需要把未來建構在他人的眼光裡，與其花時間跟一群不相干的人演戲，花力氣在假扮一個不是真實的自己，那我寧可出走這場謊言，看清楚誰才是戲裡的主角，誰是配角。

沒想到走得越遠，遇見的人越多，才發現坦然面對真心並沒有想像中困難，事實上不是功成名就才是一齣好戲，不是飛黃騰達才是齣賣座片。

別期待別人能幫你，走進自己的風景，做自己的人生編劇

每個人都應該是自己人生的主角，也是人生的編劇，為什麼不為自己編織很棒的夢想？為什麼不導出精彩不凡的經歷？時間不應該浪費在虛偽的空間裡，人生也只有一齣戲，走過的只能是風景，留下的才是人生需要面對的問題。.

———————————————————–

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/cherstravel

旅行部落格：http://cherstravel.blogspot.tw/

走你們自己的旅行吧！做一個有故事的旅人

雪兒新書《自己，才是旅程的終點》三采出版

【看更多請到博客來】