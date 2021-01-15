作家H：男友在手機上與別的女生曖昧，我離家出走後卻跟我的男同事發生關係了？！

H老師您好，關注您的臉書很久了，希望老師能給我一些建議。

我與我的男友目前已經交往快要三年。原本兩人間相處一直都沒有什麼問題，但就在前幾個月大概七月底時，男友被我發現手機有與其他女生的曖昧簡訊，發現後當下我沒有隱瞞我看到了，直接問他得到的答案是他只是一時無聊想找尋刺激所以才做了這件事，希望我可以原諒他。

因為實在是太過震驚，我選擇離家出走兩天想要靜一靜。而這兩天我去住了關係也很好的另一位男同事家，但我卻跟這位男同事發生了關係，原先是想當作是一夜情就算了，但我卻發現我似乎愛上了這一位男同事，也許是我之前一直都對他有好感，但礙於自己有男友所以壓制住自己的感受，經過了這兩晚就再也無法控制自己了⋯⋯。

男友後來知道了也是情緒崩潰，開始對我展現了強大的控制欲，讓我更想逃離，而在我跟男同事告白後他也沒有任何更進一步的表示，他的態度讓我滿難過的。所以認真與男友討論後決定還是繼續在一起，而我也選擇放棄對男同事的感情。但老師，我總覺得做完這決定後很不快樂，覺得內心空了一塊，我是否該果斷的與男友分手好好的去追求自己內心所想，或是乾脆兩邊都不要，或是繼續與男友在一起呢？謝謝老師您看完。

H這樣說

雖然你給了我三個人的生日，但其實妳的案例就算不用看數字也是可以直接告訴妳我的建議的，畢竟，妳的選擇不多呀！

沒有結婚之前，我當然是建議妳去追求妳自己內心所想，然而妳目前的處境卻是妳想要的對象，人家沒興趣，而妳被迫回來和原本的男朋友交往，這個決定如果妳做完之後覺得不快樂，顯示了一個事實，那就是妳對發生關係後的男同事很有興趣，但，這並不表示，妳跟男朋友完全沒戲了！

妳的生命靈數上可以看出妳這個人對於新鮮的人事物容易感到好奇以及被吸引，因此如果妳要因為一夜情就來判斷，妳愛的是男同事，而不是妳現在男朋友，我覺得這個過於武斷。

畢竟，妳的內心空一塊的感覺，有一大部分可能是因為妳預期對方跟妳一樣，也有想要交往的念頭，然而最終卻發現對方竟然只是把妳當作一個「睡覺的朋友」後，那種內心的空洞以及不愉快，是可以理解的。

所以回到最初我說的，妳的選擇不多，也只有兩種。一種是和現任分手，一種是和現任繼續。我的建議是，姑且再與現任走一小段時間看看，因為在妳剛被拒絕的這個時間點所做的決定，通常還帶有情緒，等到自己的悔恨漸消，生活回歸正常之後，如果妳依舊覺得和現任沒有感覺，到那時再分手，也不遲。

但是經歷過這次，希望妳記得我說的：不要總是好奇那些新鮮的人事物，因為那都只是一時的樂趣而已。

祝福妳。

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