快來快來約我！讓喜歡的人主動約妳的「放餌話術」

▲女孩們請記得，約會盡量由男方提出邀請，這不是在拉抬身價，而是男生比較容易在「自己主導」的情況下心動，打開戀愛之心的開關。（圖／Shutterstock）

「我很喜歡那個人，該怎麼要他的聯絡方式？」

「我跟他連單獨見面都沒有過！」

「好希望他對我有好感，但沒有接近的機會……」

這些來自戀愛初學者的煩惱，每天都出現在我的諮詢時間中。

想要讓在意的人開口約妳，必須先鋪陳，慢慢提升自己的好感度，等兩人的距離變得親近後，再丟出讓他主動約妳的契機。

這個SOP是縮短距離最自然有效的方式。即使是在職場上認識，擔心如果開口邀約被拒絕，之後共事會很尷尬的人，也可以透過這樣的交集，不經意創造出讓對方約妳的機會！

女孩們請記得，約會盡量由男方提出邀請，這不是在拉抬身價，而是男生比較容易在「自己主導」的情況下心動，打開戀愛之心的開關。

如果已經有了在意的對象，試試看以下幾個小技巧吧！以我這些年來的研究和觀察經驗，讓對方對妳產生好感、約妳出去的成功機率非常高喔。

提升好感度的小技巧

1.雙目對視時，「微微一笑」

遇到這樣的狀況，男性就會覺得「她對我有意思吧？」（超單純），然後被吸引過來和妳攀談。這個打地基的動作，必須先做好才行。

2.製造閒聊的話題

如果有機會和對方攀談，就一邊微笑一邊閒聊吧！「平常都去哪裡玩呢？」、「放假的日子喜歡做什麼？」在談話的過程中，善用充滿女性魅力的「傾聽」和「讚美」雙管齊下，不斷幫他製造說話的機會。

3.偷偷研究他喜歡的事

「我很愛吃拉麵」、「最近迷上釣魚！在市谷有可以釣魚的地方喔」、「我經常去三宿喝酒」請試著記住這些閒聊時提到的資訊，平時多費心留意，等到下次見面或談話就可以不經意提起：「對了，我上次去了你之前說那家的拉麵店哦！」聽到這樣的回應，男生通常會很開心，對妳的好感度立刻爆增。

4.「有推薦的地方嗎？」

針對他的休閒娛樂或興趣來提問。如果他說「啊！我知道那邊有家店不錯」，就馬上接著回應「好像很有趣！好想去看看～」。這時，如果已經成功用1.～3.加深好感的話，他很有可能這樣回答：「要一起去嗎？」如果沒有的話，就再次透過1.～3.來縮短兩人之間的距離。

記得，成為「善於傾聽」和「很會讚美」的女人，在交談中默默蒐集資料也是很重要的。先建立自己在對方眼中的好感（打好地基！），再進行下一步，沒頭沒尾突然衝過去說：「請給我你的LINE！」或是「請和我約會！」，對方一定很錯愕，如果因此產生戒備，之後就沒戲唱了。所以啊，各位女主角們，沒有做好準備就莽撞上台，是絕對不行的大忌！

來一記直球！主動邀約的小技巧

當然，也有主要邀約男性的方式。關鍵就在於—不要營造出約會的感覺！不經意地開口邀約，成功率反而越高！像是臨時起意約朋友去喝酒一樣，「下班要去喝兩杯嗎？一起去吃飯吧？」用隨興的態度邀約。

「我知道一間店有很好喝的日本酒，要去嗎？（笑）」

「我在這邊喝酒，如果你剛好在附近，要不要一起來？」（如果彼此是有話直說、常開玩笑的關係，也可以用「不要囉嗦，快點過來啦」。）

總之啊，不要抱持什麼「必死的決心」去邀約，這樣壓力太大了，讓人一點追求的動力都沒有（如果遇到比較渣的對象，還有可能被當成炮友、備胎）。

不讓對方產生防備的邀約方式

用隨興、大方的心情，假裝不經意地邀請他，即使對方說「不好意思，今天不行」，也爽朗回答「OK！」輕鬆瀟灑帶過。

同樣的道理，就算成功約到對方，兩人單獨見面的時候，也不要表現出一副「我好喜歡你！」、全身散發出粉紅泡泡的樣子。當作和朋友輕鬆相處就好，保持開朗、開心的氛圍。等見過幾次面，兩人關係比較親近後，如果覺得對方「好像也對我有意思？」、「可能可以試試看？」時，再用本書中傳授的技巧，悄悄在他的戀愛之門上用力推一把。

總之呢，最重要的是，不要想得太難！即使和想像中有點出入也沒有關係，保持著「我就是女主角」的氣度，學會臨機應變、堂堂正正接受挑戰！

文／神崎瑪莉

本文出自《真愛不能將就，幸福必須講究》蘋果屋出版

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